Kettner (SPD): Dnešní žáci vs. naše generace tenkrát…

Dnešní žáci vs. naše generace tenkrát…
Technologie dnes zásadně ovlivňují vývoj dětí i školství a tenhle vývoj už nelze zastavit. Děti mají nástroje, ke kterým jsme se my dostávali až v dospělosti. Covid ukázal, že technologie dokážou výuku podržet, ale nenahradí osobní kontakt. A s nástupem umělé inteligence se způsob práce s informacemi mění úplně zásadně.
Ve školství teď řešíme, jak AI smysluplně zapojit do výuky, ale zároveň hlídat, aby děti neztrácely přirozený kontakt s realitou – musí se hýbat, přemýšlet a komunikovat. Klíčová je schopnost informace třídit a kriticky využívat.
Pokud vás téma zajímá víc, stačí kliknout ZDE, kde si můžete poslechnout celý rozhovor.
Mgr. Zdeněk Kettner
