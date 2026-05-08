Bitva u Olšan: Noční vlci proti Havloids. A v jejich bundě reportér ČT

Odpůrci ze spolků Kaputin a Havloids před nimi rozvinuli transparent: „Vítáme delegáty ruské teroristické federace!“ či nápis: „5. kolono, jste banda kolaborantských zmetků“ a symbol zkříženého srpu a kladiva s rovnítkem k hákovému kříži a popiskem: „stejný svině“. V bundě skupiny Havloids na místě stál hned vedle kamery též novinář České televize Jakub Szántó.
Jakub Szántó z ČT za tým Havloids. (Screen: Raptor TV)
Bývalý poslanec Jiří Kobza situaci na místě popsal se slovy, že jde o neúctu. „Musím říct, že ten nerespekt vůči tomu, proč jsme se tady sešli – abychom uctili památku padlých –, je do nebe volající a ukazuje to dost o těch lidech, co nás tu provokují a pokřikují,“ shrnul.
Právě pokřiky od odpůrců zesílily zejména s příjezdem samotných motorkářů Nočních vlků, které na motorce doprovázel poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Hanba! Hanba! Putinovy onuce!“ pořvávali odpůrci, zatímco Foldyna se smíchem pronesl, že kouká, že je na místě i „uvítání“.
Desítky motorkářů se po zaparkování svých strojů začaly shromažďovat u vstupu na Olšanské hřbitovy a Foldyna ještě hodnotil, že cesta na místo měla být „perfektní“ díky zajištění hladkého průjezdu pro motorkáře od policistů.
„Ruští kolaboranti, zdravíme vás! Ruští fašisti! Sláva Ukrajině!“ začali z druhé strany u hřbitovní zdi pokřikovat na přicházející příznivce motorkářské skupiny přítomní odpůrci. „Vypatlaní kreténi!“ reagovali někteří motorkáři.
Poněkud zmatená noční vlčata dorazila se sovětskými prapory na pražské Olšany o den dřív. Přesto je na místě přátelský dav s českými a ukrajinskými vlajkami včetně @Havloids vítal sloganem “Putinovy onuce!” Velící policistka se zatím zapovídala s Poldou. pic.twitter.com/K9gihkkI1d— Jakub Szántó (@JakubSzanto) May 8, 2026
Vyhrocenější situace panovala jen několik málo minut a při následném pokládání věnců na místě již byl klid. U památníku padlým motorkáři a jejich příznivci rozvinuli kromě sovětského praporu též vlajky České republiky a Slovenska, Ruska a loga Nočních vlků. Část lidí přinesla na pamětní akt fotografie svých padlých předků, jejichž památku přišli uctít.
Odpůrci sice povětšinou během samotného pietního aktu utichli, zároveň však nad hřbitovní zeď přímo před náhrobky padlých zvedli slogany hovořící o „ruské teroristické federaci“ či „kolaborantských zmetcích“.
Foldyna na hřbitově zdůraznil, že přišel vzdát hold vojákům Rudé armády a osvoboditelům z národů Sovětského svazu. „Protože bez nich bych tu nebyl,“ uvedl s tím, že jeho rodiče byli za nacismu drženi v pracovním táboře. „Oddělme politiku dneška,“ vyzval též a k aktuální situaci citoval slova maršála Žukova: „Osvobodili jsme Evropu od fašismu, ale oni nám to nikdy neodpustí.“ „Možná jsme se dostali do situace, že se k tomuto citátu můžeme vrátit,“ podotkl.
„Je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená: Osvobodila nás Rudá armáda. Samozřejmě vděk patří všem, kteří porazili Německo – ať to byli Američané, Britové, Francouzi, Belgičané… Celé řadě lidí, kteří se účastnili boje proti německému fašismu, patří poděkování, ale největší ztráty měly národy Sovětského svazu. Čili my tady vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, a největší vděk patří těm, kterých také nejvíce padlo. A to byli lidé, kteří žili v tehdejším Sovětském svazu,“ doplnil poslanec Foldyna.
Kobza pak navázal také slovy o svém životě ve válečné zóně během konce íránsko-irácké války. „Vím, co to obnáší – jaké hrůzy přináší válka,“ zmínil.
Při odchodu Nočních vlků a jejich příznivců z Olšanských hřbitovů po pietním aktu začaly obě strany na sebe opět pořvávat. „Ukrajinci, domů!“ reagoval jeden z motorkářů na ukrajinské vlajky. „Hrajete si na Čechy a máte cizí vlajky!“ zaznívalo dále. „Běžte zachránit ty nevinné, co tahají do zákopů do války,“ padalo a z druhého tábora se ozývalo: „Kde máte české vlajky vy? Vy, kolaboranti!“
„Proč neodsoudíte to, co dělá Putin na Ukrajině?“ „Osvobozuje!“ přeřvávaly se obě skupiny oddělené policisty přímo před hřbitovem.
Jeden z odpůrců Nočních vlků pak na místo dorazil i s velkou fotografií prezidenta Havla. „Zlo, které jsme vyhnali oknem, se vrací dveřmi,“ měl na transparentu vedle ní. „Nacistické Rusko! Nacistické Rusko! Rusko je hovno! Rusko je hovno!“ skandovali další přítomní. Na žádné šarvátky však nedošlo a po krátké výměně názorů motorkáři usedli na své stroje a z místa odjeli.
