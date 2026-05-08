Bitva u Olšan: Noční vlci proti Havloids. A v jejich bundě reportér ČT

08.05.2026 19:59 | Reportáž
autor: Radek Kotas

„Vy, kolaboranti! Putinovy onuce!“ „Vypatlaní kreténi!“ pořvávali na sebe příznivci a motorkáři skupiny Noční vlci a jejich odpůrci přímo před hřbitovní zdí pražských Olšanských hřbitovů. „Vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, a největší vděk patří těm, kterých také nejvíce padlo,“ zmínil pak během pietního aktu poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Kolaborantští zmetci,“ mávali mezitím odpůrci z klubu Havloids na motorkáře u památníku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Příznivci proputinovské motorkářské skupiny Noční vlci uctili památku padlých vojáků za druhé světové války během každoroční Cesty vítězství

Na místě se v pátek odpoledne nejprve shromáždili příznivci motorkářské skupiny Noční vlci s ruskými vlaječkami a svatojiřskými stuhami na bundách a další příznivci uskupení, kteří si na místo přinesli též vlajky Sovětského svazu. Oproti nim se postavili jejich odpůrci, kteří účastníky většinově „vítali“ máváním ukrajinskými vlajkami.

Odpůrci ze spolků Kaputin a Havloids před nimi rozvinuli transparent: „Vítáme delegáty ruské teroristické federace!“ či nápis: „5. kolono, jste banda kolaborantských zmetků“ a symbol zkříženého srpu a kladiva s rovnítkem k hákovému kříži a popiskem: „stejný svině“. V bundě skupiny Havloids na místě stál hned vedle kamery též novinář České televize Jakub Szántó.


Jakub Szántó z ČT za tým Havloids. (Screen: Raptor TV)

Bývalý poslanec Jiří Kobza situaci na místě popsal se slovy, že jde o neúctu. „Musím říct, že ten nerespekt vůči tomu, proč jsme se tady sešli – abychom uctili památku padlých –, je do nebe volající a ukazuje to dost o těch lidech, co nás tu provokují a pokřikují,“ shrnul.

Právě pokřiky od odpůrců zesílily zejména s příjezdem samotných motorkářů Nočních vlků, které na motorce doprovázel poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Hanba! Hanba! Putinovy onuce!“ pořvávali odpůrci, zatímco Foldyna se smíchem pronesl, že kouká, že je na místě i „uvítání“.

Desítky motorkářů se po zaparkování svých strojů začaly shromažďovat u vstupu na Olšanské hřbitovy a Foldyna ještě hodnotil, že cesta na místo měla být „perfektní“ díky zajištění hladkého průjezdu pro motorkáře od policistů.

„Ruští kolaboranti, zdravíme vás! Ruští fašisti! Sláva Ukrajině!“ začali z druhé strany u hřbitovní zdi pokřikovat na přicházející příznivce motorkářské skupiny přítomní odpůrci. „Vypatlaní kreténi!“ reagovali někteří motorkáři.

Vyhrocenější situace panovala jen několik málo minut a při následném pokládání věnců na místě již byl klid. U památníku padlým motorkáři a jejich příznivci rozvinuli kromě sovětského praporu též vlajky České republiky a Slovenska, Ruska a loga Nočních vlků. Část lidí přinesla na pamětní akt fotografie svých padlých předků, jejichž památku přišli uctít.

Odpůrci sice povětšinou během samotného pietního aktu utichli, zároveň však nad hřbitovní zeď přímo před náhrobky padlých zvedli slogany hovořící o „ruské teroristické federaci“ či „kolaborantských zmetcích“.

Foldyna na hřbitově zdůraznil, že přišel vzdát hold vojákům Rudé armády a osvoboditelům z národů Sovětského svazu. „Protože bez nich bych tu nebyl,“ uvedl s tím, že jeho rodiče byli za nacismu drženi v pracovním táboře. „Oddělme politiku dneška,“ vyzval též a k aktuální situaci citoval slova maršála Žukova: „Osvobodili jsme Evropu od fašismu, ale oni nám to nikdy neodpustí.“ „Možná jsme se dostali do situace, že se k tomuto citátu můžeme vrátit,“ podotkl.

„Je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená: Osvobodila nás Rudá armáda. Samozřejmě vděk patří všem, kteří porazili Německo – ať to byli Američané, Britové, Francouzi, Belgičané… Celé řadě lidí, kteří se účastnili boje proti německému fašismu, patří poděkování, ale největší ztráty měly národy Sovětského svazu. Čili my tady vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, a největší vděk patří těm, kterých také nejvíce padlo. A to byli lidé, kteří žili v tehdejším Sovětském svazu,“ doplnil poslanec Foldyna.

Kobza pak navázal také slovy o svém životě ve válečné zóně během konce íránsko-irácké války. „Vím, co to obnáší – jaké hrůzy přináší válka,“ zmínil.

Při odchodu Nočních vlků a jejich příznivců z Olšanských hřbitovů po pietním aktu začaly obě strany na sebe opět pořvávat. „Ukrajinci, domů!“ reagoval jeden z motorkářů na ukrajinské vlajky. „Hrajete si na Čechy a máte cizí vlajky!“ zaznívalo dále. „Běžte zachránit ty nevinné, co tahají do zákopů do války,“ padalo a z druhého tábora se ozývalo: „Kde máte české vlajky vy? Vy, kolaboranti!“

„Proč neodsoudíte to, co dělá Putin na Ukrajině?“ „Osvobozuje!“ přeřvávaly se obě skupiny oddělené policisty přímo před hřbitovem.

Jeden z odpůrců Nočních vlků pak na místo dorazil i s velkou fotografií prezidenta Havla. „Zlo, které jsme vyhnali oknem, se vrací dveřmi,“ měl na transparentu vedle ní. „Nacistické Rusko! Nacistické Rusko! Rusko je hovno! Rusko je hovno!“ skandovali další přítomní. Na žádné šarvátky však nedošlo a po krátké výměně názorů motorkáři usedli na své stroje a z místa odjeli.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

