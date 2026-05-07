Česká televize: Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost

08.05.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Reakce České televize na zkreslená tvrzení poslance Jindřicha Rajchla k pořadu Události, komentáře

Česká televize: Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Česká televize stojí za týmem pořadu Události, komentáře a společně s redakcí se ohrazuje proti tvrzením, která poslanec Jindřich Rajchl zveřejnil na svých sociálních sítích a která hrubě zkreslují jak dramaturgické rozhodnutí, tak samotný průběh včerejší diskuse věnované sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Poslanec Jindřich Rajchl ve svém příspěvku naznačuje, že Česká televize záměrně potlačuje jeho hlas a brání zaznění „pravdy". Toto tvrzení odmítáme jako věcně nepravdivé. Do diskuse byli pozváni dva poslanci zastupující odlišné, a v tomto tématu přímo protikladné, názorové pozice: poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) za opozici a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) za koalici. Tím bylo zcela v souladu s články 6.1 a 6.2 Kodexu České televize zajištěno, že „hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření" a že „poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný."

Vyváženost diskusního pořadu není měřena tím, zda v debatě zazní konkrétní osoba, ale tím, zda jsou zastoupeny relevantní názorové proudy. Tento požadavek byl beze zbytku splněn.

Česká televize jako médium veřejné služby usiluje, a to platí se zvláštní naléhavostí u témat citlivých historicky i společensky, o kultivovanou, věcnou a korektní debatu. Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu je nepochybně tématem, které v české společnosti vyvolává hluboké a legitimní emoce vycházející z bolestné historické zkušenosti. Právě proto mu redakce věnovala mimořádnou péči.

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 8166 lidí

Výsledná debata byla:

  • moderátorsky zvládnutá na vysoké profesionální úrovni, v souladu s čl. 9.1 Kodexu ČT, který ukládá dbát o kultivovanost jazykového i věcného projevu;
  • dramaturgicky vyvážená - oba hosté dostali rovnocenný prostor a bylo zajištěno střetnutí skutečně protikladných argumentů;
  • věcná a kultivovaná ze strany obou pozvaných hostů, kteří přes zásadně odlišné postoje vedli diskusi na úrovni odpovídající závažnosti tématu.

Kodex ČT v preambuli výslovně stanoví, že Česká televize „představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek" a zároveň „musí dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod." Obojího bylo v předmětném vysílání dosaženo.

Označení redakce pořadu za „propagandistickou skupinku aktivistických redaktorů" je nejen nepravdivé, ale především představuje útok na profesionální integritu novinářů, kteří svou práci vykonávají v souladu s právními předpisy, Kodexem ČT i nejvyššími žurnalistickými standardy.

Dramaturgická rozhodnutí jsou výsledkem odborné, zodpovědné a na politické tlaky zcela nezávislé práce redakce. Česká televize není a nebude platformou, kde by jednotlivé politické subjekty či jejich představitelé nárokovali účast v pořadech jako automatické právo bez ohledu na dramaturgický záměr a zajištění skutečné vyváženosti.

Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost veřejnoprávního média a vyzýváme k respektování jeho ústavně i zákonně zakotvené role ve svobodné demokratické společnosti.

Redakce pořadu Události, komentáře
Tiskové oddělení České televize

Psali jsme:

Česká televize + Český rozhlas: Vyjádření k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby
Česká televize: Financování prostřednictvím poplatků pro nás dál zůstává preferovanou formou
Česká televize: Kuře na Velikonoční pondělí opět peklo dobro
Česká televize: Evropská vysílací unie a významné mezinárodní organizace vyjadřují podporu veřejnoprávním médiím

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Česká televize , diskuze , nezávislost , sudety , zpravodajství , Rajchl , TZ

Proč zase zavádíte EET?

Jednak to bude určitě zase něco stát, a to nejen podnikatele, ale i stát. Zajímá mě kolik? A druhá věc, víte, jak to vůbec chodí v praxi? Že vám třeba řemeslník řekne dvě ceny – jednu s účtenkou a druhou o dost levnější bez ní? A co myslíte, že si při dnešních cenách většina lidí vybere? Někteří jdo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká televize: Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost

11:27 Česká televize: Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost

Reakce České televize na zkreslená tvrzení poslance Jindřicha Rajchla k pořadu Události, komentáře