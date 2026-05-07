Česká televize: Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost

Česká televize stojí za týmem pořadu Události, komentáře a společně s redakcí se ohrazuje proti tvrzením, která poslanec Jindřich Rajchl zveřejnil na svých sociálních sítích a která hrubě zkreslují jak dramaturgické rozhodnutí, tak samotný průběh včerejší diskuse věnované sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.
Poslanec Jindřich Rajchl ve svém příspěvku naznačuje, že Česká televize záměrně potlačuje jeho hlas a brání zaznění „pravdy". Toto tvrzení odmítáme jako věcně nepravdivé. Do diskuse byli pozváni dva poslanci zastupující odlišné, a v tomto tématu přímo protikladné, názorové pozice: poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) za opozici a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) za koalici. Tím bylo zcela v souladu s články 6.1 a 6.2 Kodexu České televize zajištěno, že „hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření" a že „poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný."
Vyváženost diskusního pořadu není měřena tím, zda v debatě zazní konkrétní osoba, ale tím, zda jsou zastoupeny relevantní názorové proudy. Tento požadavek byl beze zbytku splněn.
Česká televize jako médium veřejné služby usiluje, a to platí se zvláštní naléhavostí u témat citlivých historicky i společensky, o kultivovanou, věcnou a korektní debatu. Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu je nepochybně tématem, které v české společnosti vyvolává hluboké a legitimní emoce vycházející z bolestné historické zkušenosti. Právě proto mu redakce věnovala mimořádnou péči.
Výsledná debata byla:
- moderátorsky zvládnutá na vysoké profesionální úrovni, v souladu s čl. 9.1 Kodexu ČT, který ukládá dbát o kultivovanost jazykového i věcného projevu;
- dramaturgicky vyvážená - oba hosté dostali rovnocenný prostor a bylo zajištěno střetnutí skutečně protikladných argumentů;
- věcná a kultivovaná ze strany obou pozvaných hostů, kteří přes zásadně odlišné postoje vedli diskusi na úrovni odpovídající závažnosti tématu.
Kodex ČT v preambuli výslovně stanoví, že Česká televize „představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek" a zároveň „musí dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod." Obojího bylo v předmětném vysílání dosaženo.
Označení redakce pořadu za „propagandistickou skupinku aktivistických redaktorů" je nejen nepravdivé, ale především představuje útok na profesionální integritu novinářů, kteří svou práci vykonávají v souladu s právními předpisy, Kodexem ČT i nejvyššími žurnalistickými standardy.
Dramaturgická rozhodnutí jsou výsledkem odborné, zodpovědné a na politické tlaky zcela nezávislé práce redakce. Česká televize není a nebude platformou, kde by jednotlivé politické subjekty či jejich představitelé nárokovali účast v pořadech jako automatické právo bez ohledu na dramaturgický záměr a zajištění skutečné vyváženosti.
Odmítáme jakoukoli snahu politicky zpochybňovat nezávislost veřejnoprávního média a vyzýváme k respektování jeho ústavně i zákonně zakotvené role ve svobodné demokratické společnosti.
Redakce pořadu Události, komentáře
Tiskové oddělení České televize
