„Vám už totálně hráblo.“ Witowská školila Babiše. A začaly hádky

Kauza pozdního příchodu premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražský hrad stále otřásá sociálními sítěmi.
Nejnověji se k ní vyjádřila novinářka Světlana Witowská. „Premiér Andrej Babiš jde příkladem, to nemůžu říct,“ vyjádřila se na síti X v ironickém duchu.
A obrátila se na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu s otázkou: „Až teď budou děti ve škole při pozdním příchodu hlásit, že jim to ‚nějak nevyšlo‘, je to v pohodě?“
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Místo člena vlády zareagoval Petr Kolář, novinářčin partner a poradce prezidenta Petra Pavla. „Mohl říct aspoň ‚sorry jako‘,“ podotkl k premiérovu zpoždění.
Pod příspěvkem Witowské se pak rozproudila živá diskuse. Na výtku, že jde o neadekvátní srovnání, protože prezident není učitel a premiér není jemu podřízený žák, novinářka odpověděla: „Příklady táhnou… To není o podřízenosti, ale o slušném vychování. Kdo chce, pochopí, kdo nechce, nepochopí.“
Dalšímu komentátorovi, jenž měl za to, že pozdější příchod v rámci akademické čtvrthodiny je v pohodě, sdělila: „Stát se může, že přijdu pozdě. Jasně. A slušnost je se normálně omluvit.“
Jiného přesvědčovala: „Nejde o pozdní příchod, to se děje. Ano. Jde o to, že běžná společenská smlouva je, že se slušně omluvím, pokud něco nestihnu včas. Nic víc, nic míň. Základka.“
Zkuste si nastudovat pravidla slušného chování
Ve svých úvahách pokračovala: „Že se neumí chovat? Když přijdu pozdě, tak se omluvím. Normální, slušné, učí se to děti už na základce.“
„Jak často vítáte důležitého hosta slovy ‚Jdete pozdě, co to má znamenat‘?“ namítl Jaroslav Hurka a zmínil „dvojí metr“.
„Asi jsme viděli každý jiný záznam,“ reagovala Witowská.
A popřála: „Pane Hurko, mějte se fajn.“
Jeho poznámku: „Vy také, přeji hezký den a doufám, že budete příště ‚pískat‘ rovinu,“ okomentovala: „Zkuste si nastudovat pravidla slušného chování.“
Blahopřál prezident paní Bohdalové k významnému jubileu?
Další debatér novinářku poučil, že záměrný pozdní příchod se v politice používá běžně jako signál. „A neomluvit se za pozdní příchod se používá jako projev nevychovanosti. To byste mohl pobrat i vy,“ sdělila Witowská.
„A nenapadlo vás, že to třeba byl nějaký vzkaz?“ přidal se další diskutující. „Omluvit se za pozdní příchod je elementární slušnost. Učí se to děti na základce,“ trvala si Witowská na svém.
„Vám už totálně hráblo…,“ zareagovala další uživatelka sítě X. „Mně?“ dotázala se novinářka a přidala smajlíka.
„Ano, vám,“ dostalo se jí odpovědi. „Myslím, že jsem úplně v pořádku,“ mínila redaktorka.
„Zaregistrovala jste někde, že by pan prezident blahopřál paní Bohdalové k významnému jubileu?“ dotázal se Petr ze Sudet. „Jakou to má souvislost?“ chtěla vědět Witowská.
„Že by slušnost?“ nadhodil diskutující. Novinářka odpověděla, že souvislost v tom nevidí a dodala „sorry jako.“
„Píšete v komentech, že je slušností se omluvit, pokud někdo přijde pozdě na schůzku, já vám píši, že je slušnost popřát významné herečce k životnímu jubileu. Přáli prezidenti i předsedové vlád, sorry jako,“ reagoval Petr. „Omlouvám se, ale opravdu mi ta souvislost uniká,“ trvala redaktorka na svém.
Další diskutující podotkla, že „některé děti tohle často ve školách hlásí“. „Moje děti se slušně omluví,“ pochlubila se Witowská.
A další reakce už nekomentovala.
