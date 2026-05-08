Patnáct minut, velká kauza. Hrad přiznal: Babiš žádal schůzku později

08.05.2026 21:40 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Kancelář prezidenta Petra Pavla potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) s předstihem žádal o posunutí ranní schůzky, na niž dorazil s 15minutovým zpožděním. Žádost však Hrad zamítl. „Je to výraz nezdvořilosti a já to vnímám jako signál,“ pokračoval Pavel v kárání Babiše i během dne. „Nemáme prezidentský systém,“ vmetl mu na to premiér a zdůvodnil, proč se opozdil.

Foto: KPR
Popisek: Petr Pavel a Andrej Babiš

Kauzu pozdního ranního příchodu Babiše na plánovanou schůzku s prezidentem řeší česká média od rána poté, co na zpoždění Babiše upozornil sám Petr Pavel. Ten prodlevu premiéra o 15 minut komentoval hned při pozdravu. „Dobrý den, pane předsedo. Myslím, že jsme byli domluveni na 8:30,“ vpálil ministerskému předsedovi ohlášený čas konání schůzky.

Babiš na výtku prezidenta vůči svému příchodu reagoval s vysvětlením, že nestíhal. „Tak mi to nevyšlo, no,“ podotkl směrem k prezidentovi a vydal se s ním debatovat ohledně české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře, jíž chce být Pavel i přes nesouhlas vlády součástí a dle svých slov zvažuje možnost kompetenční žaloby v případě, že mu premiér v této věci neustoupí.

Po schůzce s prezidentem, během níž nedošlo mezi oběma představiteli ke shodě, Babiš v Kramářově vile přivítal belgického premiéra Barta De Wevera. „Společně jsme probrali konkurenceschopnost Evropské unie, hlavně nutnost změny systému s emisními povolenkami. To je pro mě v Evropě téma číslo jedna a jsem rád, že se s panem premiérem Bartem De Weverem shodujeme, že aby Unie byla konkurenceschopná, musíme snížit ceny energií,“ informoval po jednání s ním.

Na následné tiskové konferenci se ovšem stal místo česko-belgických vztahů a problémů uvnitř EU hlavním tématem Babišův opožděný ranní příchod k prezidentovi.

Premiér situaci vysvětlil pozdním příjezdem z Moravskoslezského kraje předchozího dne a tím, že se musel připravovat na dnešní program včetně návštěvy belgického premiéra, jenž během jeho popisování pozdního příchodu k prezidentovi během tiskové konference stál přímo vedle něj.

Uvedl též, že již ve čtvrtek ráno prezidentovu kancelář žádal o posunutí schůzky na 9. hodinu, což Hrad zamítl. A přestože se snažil dle svých slov následně dodržet původní čas schůzky, tak na ni včas dorazit nestihl. „Myslím si, že by pan prezident mohl být trochu velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený a ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém,“ vrátil se ještě k prezidentově pokárání.



Hrad posléze potvrdil, že Babiš skutečně o posunutí času schůzky s Pavlem s předstihem žádal. „Dohoda na čase schůzky s předsedou vlády byla na 8:30. Byla odsouhlasena a také veřejně avizována. Žádost o posun jednání o 30 minut jsme řešili, nicméně vzhledem k tomu, že prezident i premiér se museli v 10 hodin účastnit pietního aktu na Vítkově, nezbyl by dostatečný prostor pro důležité jednání obou politiků. Proto jsme Úřad vlády informovali, že posun termínu není možný,“ uvedla kancelář prezidenta.

Pavel přesto nadále pokračoval s výhradami k Babišovi kvůli jeho patnáctiminutovému zdržení i dále během dne a tvrdil, že se premiér neomlouval. „Mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na ten čas přijdou, a pokud nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to výraz nezdvořilosti a já to vnímám jako signál,“ řekl po pietním aktu na pražském Vítkově.

Situaci, kdy stál belgický premiér vedle Babiše a média se namísto aktuálních témat, která by se týkala vztahů a výzev Prahy a Bruselu, ptala na opožděný příchod k prezidentu Pavlovi, komentuje novinář Michal Půr s nepochopením. „Chystá se brutální zásah do samosprávy advokátů, šéf ÚOHS si napsal zákon, kde navrhuje bezprecedentní šmírování, ekonomika neroste dost rychle, zdravotnictví a penze jsou v deficitu. Ale na prvním místě je opožděný příchod a následná neomluva. Jinak tu byl třeba belgický premiér Bart De Wever. Člověk, který navrhoval brát více plynu a ropy od Ruska. První otázka novinářů? Pozdní příchod,“ pozastavuje se novinář nad prací většiny médií.

Naopak europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) je z celé situace náramně pobavená a do předsedy vlády se strefuje s otázkami, zda „přišel včas“ na setkání s belgickým protějškem.

„Jen nejslabší premiér v historii přijde bez omluvy pozdě a po schůzce s prezidentem zdrhne zadním vchodem,“ komentovala dále ranní schůzku Babiše s prezidentem Pavlem.

