Premiér Babiš: Síla státníků se nepozná podle toho, jak dlouho dokážou vést válku

Při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctil památku padlých na pietním aktu u Národního památníku na Vítkově a vyzval k ukončení současných konfliktů ve světě. Položením věnce v rámci pietního aktu a následně položením květin u hrobu neznámého vojína v kolumbáriu a u pomníku předsedy protektorátní vlády generála Aloise Eliáše uctil premiér Andrej Babiš oběti druhé světové války, která tento den před 81 lety v Evropě oficiálně skončila.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Dnes si připomínáme 81 let od konce druhé světové války, nejkrvavějšího a nejničivějšího konfliktu v dějinách lidstva. Rány po něm jsou patrné v naší zemi dodnes. Jak odcházejí pamětníci, kteří zažili skutečné utrpení, strach, strádání a hlad, jako by se vytrácela i pokora k tomu, co válka opravdu znamená,“ uvedl premiér Babiš.
Svět je znovu rozervaný konflikty, přesto jako by v některých sílilo nebezpečné přesvědčení, že se vlastně tolik neděje a že dějiny se nemohou opakovat. O to naléhavější je dnes připomínat, že skutečná síla státníků se nepozná podle toho, jak dlouho dokážou vést válku, ale podle toho, jestli dokážou najít odvahu ji ukončit,“ apeloval předseda vlády.
Pietního aktu u Národního památníku na pražském Vítkově u příležitosti Dne vítězství se vedle premiéra Andreje Babiše zúčastnili také první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, ministr životního prostředí Igor Červený, ministr kultury Oto Klempíř a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
Ing. Andrej Babiš
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku