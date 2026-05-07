Zelení: Emisní povolenky dávají znečišťování cenovku

Klimatická krize nemá snadné řešení. Ale víte, co pomůže? Podívat se na dopady a vyčíslit je. A ti, kdo mají na změnu klimatu největší vliv - tedy zejména firmy, které ve velkém znečišťují životní prostředí - by měly přispět k tomu, abychom dopady zmírnili.
Přesně tak fungují emisní povolenky. Dávají znečišťování cenovku. Vyčíslují odpovědnost za stav prostředí, ve kterém žijeme. Peníze z nich pomáhají pokrýt náklady na ochranu našeho zdraví, čištění vody nebo ovzduší - tedy věci, které dříve firmy v nákladech vůbec neměly.
Emise a jejich vliv na klima jsou realitou. Pojďme finance získané z povolenek využít správně - pro mírnění dopadů v našich domácnostech a pro inovace a modernizaci byznysu.
