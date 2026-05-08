Gregorová (Piráti): EU nesmí zůstat pozadu, závod s časem už začal

08.05.2026 22:12 | Monitoring
autor: PV

Zpravodajkou návrhu revize evropského zákona o kyberbezpečnosti (Cybersecurity Act 2) za Evropský parlament, a tedy hlavní vyjednavačkou se stala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

První vyjednávání stínových zpravodajů k revizi evropského zákona o kyberbezpečnosti (Cybersecurity Act 2) odstartovalo. Zpravodajkou návrhu za Evropský parlament, a tedy hlavní vyjednavačkou se stala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Ta také zaslala Evropské komisi otevřený dopis společně s Bartem Groothuisem, vyjednavačem za Renew, ve kterém varují před AI modely typu Mythos. Ty jsou schopné automaticky zneužívat zranitelnosti v klíčových systémech a ohrozit i celý světový bankovní systém. Dopis podepsaly tři desítky europoslanců.

Gregorová si stanovila celkem tři hlavní priority v rámci vyjednávání zákona o kyberbezpečnosti. „Prvním úkolem bude dostatečně posílit evropskou agenturu ENISA, která má pomáhat státům i firmám předcházet útokům a lépe na ně reagovat. Od svého vzniku ale neprošla zásadním posílením, přestože hrozby dramaticky narostly. Potřebujeme z ní udělat skutečně efektivní centrum schopné rychle reagovat na krize,“ říká Markéta Gregorová, která agenturu v Athénách v dubnu osobně navštívila.

„Druhou prioritou, která bude zároveň technicky nejnáročnější, je sjednocení kybernetických certifikací. Firmy, které přicházejí do styku s kritickou infrastrukturou, musí prokazovat, jak jsou jejich služby zabezpečené. Dnes ale neexistuje skutečně jednotný evropský systém, jednotlivé státy k tomu přistupují rozdílně, což celý proces komplikuje a prodražuje. Mým cílem je pravidla sjednotit a zjednodušit, aby byla efektivní a zároveň méně nákladná.

Třetím pilířem, v mnoha ohledech ale tím nejdůležitějším, je bezpečnost dodavatelských řetězců. Evropa si nemůže u klíčových systémů dovolit závislost na vysoce rizikových dodavatelích například z Číny. Ať už jde o infrastrukturu, data nebo kritické technologie. Jsem ráda, že Komise již jedná a představila omezení EU financování na čínské součástky v obnovitelných zdrojích (ZDE),” dodává Gregorová.

Bezpečnost kritické infrastruktury řeší také otevřený dopis více než 30 europoslanců adresovaný místopředsedkyni Komise Henne Virkkunen, který upozorňuje na zásadní bezpečnostní rizika, spojená s pokročilými AI modely, jako je Mythos. Tyto systémy jsou schopné automaticky vyhledávat a zneužívat zranitelnosti v softwaru, který řídí banky, energetiku nebo veřejnou správu, a to v dosud nevídaném rozsahu a rychlosti.

„EU nesmí zůstat pozadu. Modely jako Mythos ukazují, že závod s časem už začal. Pokud nebudeme schopni rychle reagovat, riskujeme bezpečnost našich bank, infrastruktury i státních institucí. Potřebujeme evropský plán, který zapojí naše firmy, instituce i ENISU do vývoje obranných řešení,“ vysvětluje Gregorová.

Zdroje:

https://www.euronews.com/my-europe/2026/05/04/eu-moves-to-ban-high-risk-inverters-from-china-over-cybersecurity-threats

