Sláma (Trikolora): Úcta k vyhaslým životům nejen na tomto místě je závazkem

08.05.2026 19:10
autor: PV

Projev při pietním aktu na bývalé pražské Kobyliské střelnici

Foto: Archiv JS
Popisek: Místopředseda Trikolory Josef Sláma

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma - Projev pietní akt Kobylisy

Vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Okamuro, vážený pane předsedo Vodičko, vážené dámy, vážení pánové.

Nejprve chci poděkovat organizátorům za milé pozvání, velmi si vážím že zde mohu vystoupit.

Člověku se až tají dech, nebojím se říci, že jsme v místech nacistické zrůdnosti, v místě, kde vyhasly životy 546 osob. Mezi ty nejznámější jistě patří protektorátní predseda vlády Eliáš, spisovatel Vančura či představitel pravoslavné církve svatý Gorazd.

Jak neúprosně a přirozeně běží čas, skuteční, autentičtí pamětníci mezi námi nejsou. To však nesnižuje historická fakta o drakonickém přístupu okupantů k našemu národu, o jejích vině, podlosti, nelidském chování. Časový odstup něco takového nemůže, ba přímo nesmí vytěsnit z naší mysli. Je třeba si tyto události připomínat, otevřeně o nich mluvit. Prostě co se zde dělo, nelze umlčet, zamlčet a pro mnohé politiky bych i vzkázal, že to nejde ani vymlčet.

Události posledních dnů, výzvy k smíření, omluvám jsou útokem proti nesmírnému utrpení obětí, jsou útokem proti historii našeho státu, jsou pomyslným a velmi nebezpečným pokusem zpochybnit výsledky druhé světové války. Proto si myslím že politici, kteří toto vnímají stejně, by měli zahodit pitoreskní spory a ve vší jednotě se těmto tendencím postavit.

Úcta k vyhaslým životům, nejen na tomto místě, je jistým závazkem a já si to plně uvědomuji.

Děkuji vám za pozornost.

Josef Sláma

  • Trikolora
  • První místopředseda KO Trikolora Praha
  • zastupitel měst. části
