Iva Pazderková v ostré akci? Vyoral má jasno, proč šla do záloh

Neuplyne týden, aby se neřešilo, co řekl Filip Turek nebo Petr Macinka od Motoristů. Tentokrát to, že Petr Macinka označil ty, které rozčiluje, za méněcenné. Kdy podle vás opozici a opoziční média omrzí pohoršování se nad výrazy Motoristů?
Opoziční politici a opoziční média – tedy drtivá většina všech mainstreamových u nás včetně nevyvážené, neobjektivní a závislé protičeské ČT – vždy potřebují mít nějakou oběť, vůči které aplikují Orwellovy dvouminutovky nenávisti. Tedy Motoristi je omrzí tehdy, až je na chvíli vymění za někoho jiného vhodného. Jednou je to Babiš s ANO, jindy Okamura s SPD, nyní Macinka s Turkem s Motoristy. Je třeba je jednou za čas protočit, protože už i sami mediální pologramoti přišli zřejmě na to, že dlouho nepřetržitě tepat jednoho a téhož nás plebs omrzí a začneme proti tomu být rezistentní. Co si bohužel neuvědomují ani ony mediální štětečky, ani většina diváků a posluchačů, je fakt, že všechno je jedna velká divadelní hra, kterou s námi hrají ti za zrcadlem a za oponou. Obecně ve vrcholných politických funkcích neexistuje skutečná opozice, pouze opozice na oko pro nás, která však koná ve prospěch oněch stejných, co vláda. V důsledku všechny vlády a všechny opozice s velmi malými nuancemi a odchylkami konají ve prospěch jedněch a těch stejných zájmů. Několik příkladů za všechny. Vzpomeňte si, jakým způsobem se stavěly politické strany napříč spektrem – vyjma několika málo politiků – vůči koronafašismu, jak se staví vůči Ukrajině a Rusku, jak hlasují ve vztahu k Izraeli. A nejenom u nás, napříč celým kolektivním Západem a v otázce koronafašismu pak prakticky napříč celým světem.
9. května bude v Moskvě opět přehlídka k výročí konce druhé světové války. Asi není nutné připomínat, jak skvělý zásah pro propagandu by pro Ukrajinu bylo narušit přehlídku. Proto Rusko vydalo tentokrát velice konkrétní varování, že něco takového by znamenalo bombardování centra Kyjeva. Myslíte, že se Ukrajina přesto odváží?
Nemyslím si. Ale to neznamená, že to tak bude. Nevím, co bude. Mějme na paměti, že drtivá většina klíčového světového politického dění – včetně válek a jejich průběhu – je nějakým způsobem korigovaná, řízená, usměrňovaná.
Spolek Milion chvilek pro demokracii pochodoval Prahou a zastavil dopravu u sjezdu z magistrály. Zanechá to podle vás nějakou stopu na podpoře chvilkařů? A co říkáte na heslo „Ruce pryč od médií“?
Podpora bambilionu chvilek proti demokracii se zastavením dopravy nijak klíčově nezmění, neb podporovatelé tohoto spolku jsou bohužel do velké míry zaslepení a lapeni sociální bublinou svých souvěrců do té míry, že budou většinu proklamací a pamfletů z dílny Mináře a jeho cool boys and girls schvalovat a hájit pomalu do posledního dechu.
Europoslankyně Nagyová dostala podmínku za kauzu Čapí hnízdo. A tu dostala jen proto, že soudce ji musel dle rozhodnutí vrchního soudu uznat vinnou. Má smysl soudní systém, kde má soudce v podstatě nařízeno, jak má věc rozsoudit?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Vláda pokračuje ve škrtání zahraničních cest. Tentokrát se „obětí“ stal senátor Jiří Drahoš, který chtěl letět vládním speciálem do Říma. Jak se stavíte k tomu, že by se vládní speciál vypravoval pro senátora, když do Říma se běžně dá létat linkovými spoji? Jsou senátoři zhýčkaní?
Nejen zhýčkaní, ale hlavně úplně, zcela a naprosto zbyteční. A vím, že jsem se oněmi třemi slovy zopakoval. Celý Senát coby jednak politický odpad, druhak politická trafika by měl být bez jakýchkoliv díků rozpuštěn. Zbytečně placení zbyteční žvanilové, kteří jsou úplně k ničemu. Zadarmo drahá jakože pojistka demokracie – ve skutečnosti maximálně pojistka stávajícího režimu a teplých místeček pro kamarády všeho poddruhu. Postrach králíkáren a veletočivý derviš Drahoš – coby Kolářův prototyp na prezidenta číslo 1 – jest těchto příživníků zářným příkladem. A ano, i soudruh profesor Drahoš si může zaletět do Říma klasickou linkou.
Po herečce Sarah Haváčové se do armádních záloh hlásí další herečka, Iva Pazderková. Pomalu se z toho stává trend, myslíte, že armádním zálohám prospěje, když budou plné hereček?
Slovy klasika Bohuša s nadsázkou: ale houby hérečky… Tedy abych nekřivdil Haváčové, kterou neznám, tak tohle se vztahuje na svazačku a údernici Pazderkovou, která po solidním PR a zřejmě i love za tour s Fialenkem nyní PR aktivity přesouvá do armádních záloh. Docela bych byl zvědav, jak by se holky záložáčky postavily k případné ostré akci. Mám poměrně neodbytný pocit, že jako obvykle ve smyslu: já nic, já muzikant. Omlouvám se té v současné době menšině normálních umělců, ale zkrátka na základě zkušenosti s touto sektou mám tendenci vidět za velkou částí jejich konání pouze pózu, pokrytectví a snahu se zviditelnit.
