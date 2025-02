Marková (BPP): Když si armáda začíná dělat co chce. Kód Charlie, díl třetí

Kdo poslal tajně vojáky speciálních sil s drony ze soukromé sbírky na Ukrajinu?

Proč o tom nebyl informován parlament?

Byl do problematického rozdávání diplomatických pasů zapojen i sám náčelník generálního štábu Karel Řehka? Tak přesně to byly otázky, na které měla Jana Černochová odpovědět poslancům ze sněmovního výboru pro obranu. Přesně tyto věci totiž vyšetřuje Vojenská policie a přesně tuto kauzu zneužívání Armády České republiky k „pašování“ dronů na Ukrajinu a k tomuto účelu pokoutného vydávání diplomatických pasů, měl výbor dnes řešit. Ale jako ve správné uvědoměle-demokratické diktatuře přišla stopka. Stopka z vyšších míst, rovnou od dozorujícího státního zástupce.

Aktivity Skupiny D, která organizuje sbírku na drony a plastickou trhavinu pro ukrajinskou armádu a rozvědku, jejímiž prominentními členy jsou nejvrchnější činitelé naší armády, znát nemáme. Nemáme vědět, jak je možné, že si tady z toho někdo dělá privátní armádu. Budu se opakovat, ale je to nutné. Členy neziskového spolku Skupina D jsou mimo jiné náčelník generálního štábu Karel Řehka (čestný předseda), vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, herec Ondřej Vetchý (zakladatel a předseda) nebo investor Jan Veverka (zakladatel a tajemník). Záštitu nad aktivitami spolku převzal spolu s Řehkou šéf vojenské kanceláře prezidenta Radek Hasala. Proč nesmíme vědět, kdo tam vojáky s doslova výbušným materiálem na tajňáka poslal? Protože nitky vedou příliš vysoko? Zde připomínám, že krytí celému incidentu s pasy poskytl zcela nestandardně sám prezident. Proč veškeré otázky bude odpovídat státní zástupce, který odpovídat nebude? Protože to zavání jako chcíplá ryba od hlavy?

A proč sám premiér Petr Fiala ve stejném čase, kdy prokurátor zařízl poslance, svolal za týden schůzku ministerstva obrany se zástupci dotčené Skupiny D? Co má co premiér jednat se soukromou skupinou v době, kdy jsou aktivity kolem ní předmětem několika vyšetřování? A co mu tak asi mohou říct, když státní zástupce zamezil i tomu, aby se věc projednala za zavřenými dveřmi sněmovního výboru pro obranu, a z šetření Vojenské policie nemůže mít premiér žádné závěry?

A tak se opakovaně ptám, jak je možné, že bez vědomí obou komor parlamentu tady jsou vojáci vysláni na zahraniční misi, navíc aniž aby o tom měla tušení alespoň sama ministryně obrany? A jediný, kdo se tady tomu diví, je Otakar Foltýn, který se ale diví jen tomu, že to někomu přijde divné? A proč se tedy naši vůdcové diví tomu, že se šušká, že to tu začíná vypadat jako vojenská junta a lidem to vadí? To už tu není právní stát? To už tu vládne něco jako Che Guevara? Pardon, Charlie…