Já a Motoristé? Václav Klaus kroutí hlavou, on by jim program napsal jinak

Klaus od počátku působí jako ideový vzor a veřejný podporovatel strany Motoristé sobě. Na prvním kongresu Motoristů v prosinci popřál straně úspěch s tím, že by se mohli Motoristé stát skutečnou autentickou pravicovou silou na české politické scéně.
Po zveřejnění programu Motoristů pro podzimní parlamentní volby ale Klaus přiznal, že s některými pasážemi programu nesouhlasí. Jedná se prý zejména o oblast zahraniční politiky, ve které se Motoristé poměrně ostře vymezují proti Ruské federaci.
„Vylučujeme jakýkoliv dialog s představiteli totalitních mocí. Vylučujeme také politický dialog a obchodní výměnu České republiky s Ruskem po dobu trvání války na Ukrajině,“ stojí v motoristickém programu.
„V programu Motoristů jsem objevil řadu věcí, kdy jsem vrtěl hlavou,“ reagoval Klaus pro CNN Prima News.
Klaus nejprve odmítl spekulace, že by se podílel na programu Motoristů. „Volební program Motoristů jsem uviděl, když mi přišel do schránky – jako asi milionům dalších českých občanů. V žádném případě jsem nebyl při tom, když ten program byl formulován,“ zdůraznil Klaus.
V samotném programu tak prý objevil řadu věcí, se kterými se neztotožňuje. „Objevil jsem tam řadu věcí, kdy jsem vrtěl hlavou. Vrtěl bych ale nad všemi dalšími programy politických stran. Nemyslím si, že u Motoristů by to bylo horší než u jiných programů. Výroky o Rusku a Ukrajině mě ale trošičku překvapily,“ řekl Klaus.
Klaus je známý názory, že za konflikt na Ukrajině může především Západ. Protiruské nálady v některých sférách společnosti Klaus dlouhodobě kritizuje. I proto například vyčetl europoslanci Motoristů Filipu Turkovi slova o tom, že je odmalička protiruský.
„Kdyby někdo řekl, že je protikomunistický a protisovětský, tak ok. Ale vybrat si národnost? Říct třeba, že jsem protiněmecký, protifrancouzský, protiitalský? To si myslím, že je strašlivá chyba,“ prohlásil Klaus.
Motoristům ale dle svých slov nadále fandí. „Neznamená to ale, že bych mohl podepsat jejich program. Ten bych napsal podstatně jinak,“ dodal s tím, že veřejně nebude prozrazovat, komu ve volbách dá svůj hlas.
autor: Jakub Makarovič