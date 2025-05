Marková: Jak Fiala zničil svou liknavostí dostavbu Dukovan

O Dukovanech se rozhovořil Prof. Ing. Radek Škoda, Ph.D., vedoucí Katedry energetických zařízení Technické univerzity v Liberci. A je to fakt síla. Víte, že ten tendr mohl být úplně v pohodě podepsaný? Že celá korejská delegace už byla nastoupená k závěrečnému podpisu, když se v Praze dozvěděla, že žádný podpis nebude, protože Fiala proflákal týden, mezitím Francouzi podali žalobu k soudu v Brně, a ten byl nucen vydat předběžné opatření, že do dalšího rozhodnutí se žádné podepisování konat nebude?

Ono totiž poté co si Francouzi stěžovali, 24. 4. šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna oznámil, že ÚOHS zamítá námitky v tendru na Dukovany neúspěšné francouzské firmy EDF a řekl, že nic nestojí v cestě podpisu smlouvy s vítězem tendru, jihokorejskou společností KHNP. To bylo zcela zásadní rozhodnutí a v zájmu české energetiky bylo jediné. Okamžitě sednout za jednací stůl a smlouvu podepsat. Ideálně ještě ten den, kdy tomu nestálo v cestě vůbec nic.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 0% Nepřijímám 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3762 lidí

Jenže to se nestalo. Premiér Fiala místo toho toto rozhodnutí laxně promlčel a snad se ani nechce věřit, že by byl takový lempl. Ale asi ano, protože 2. května, což bylo o týden později, Francouzi podali stížnost u Krajského soudu v Brně na výsledek tendru. Přičemž ještě tehdy byl čas na to, aby vláda a ČEZ smlouvu s Korejci podepsaly. Problém ale byl, že ani pak, jak řekl, se nedělo vůbec nic. A to už mi zavání úmyslem, protože takový (těžko hledám slušný výraz) snad nemůže být ani Fiala.

Ten totiž místo aby udělal maximum možného i nemožného pro podpis, 1. 5. odhaloval sochu řeholnice v Brně. To prostě nepochopíte. Ono rozhodnutí brněnského soudu padlo až 6. 5.! A ani těchto bonusových pět dní, kdy už naprosto každý musel vědět, k čemu to směřuje, neudělala naše vláda vůbec nic. NIC!

Když pak Korejci, natěšení na podpis smlouvy, přiletěli, čekalo je šílené překvapení v podobě největší noční můry. Podpis se nekoná, podepsat můžeme maximálně pár „canců“ pro veřejnost. A tak naskákali zpátky do letadel, připravené dárky si zabalili s sebou a nevěřícně opustili Prahu.

Takže až pan nejlepší premiér bude štkát, že snad soudce ví, jak důležité je toto strategické rozhodnutí, vzpomeňte si, že on sám měl téměř tři týdny na to, aby si to laskavě uvědomil. Že to nebyli Francouzi, Korejci ani soudce, kdo možná zničil celou plánovanou dostavbu Dukovan. Byla to tato a jedině tato vláda pod vedením neschopného politologa, který si na důkaz své neschopnosti jel potřást rukou s Macronem. Asi aby mu řekl, že většího pitomce by našel těžko.

Doufám, že se Dukovany nakonec dostaví. Ale nebude to vůbec snadné. Snad to díky Fialovi nebude nemožné. A já doufám, že je to poslední hřebík do jeho politické rakve.

Bc. Jana Marková BPP



