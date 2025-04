Mašek (ANO): Bez vojáků to nepůjde a předplácení „vzdušných zámků“ nás nezachrání

Tohle je už na mrtvici! Jana všem slibuje bůhvíjaké vysoké platy a milionové nábory, jenže se přesto nikdo nehlásí! I tady bude asi platit to přísloví o hlavě ryby, když armádě chybí 14 tisíc vojáků a další non stop odcházejí.

Jak jsme se do tohohle průšvihu vůbec dostali?

Vládní politici varují před ohrožením státu agresorem z východu a armádě zoufale chybí tolik vojáků a stovky dalších dávají výpověď!

Ale to je těm, co to řídí, úplně jedno, protože hlavní je nacpat prachy do předražených F-35, pro které si ještě budeme muset šlechtit tu starou komunistickou základnu v Čáslavi.

Možná by bylo načase přestat snít sny o moderní a skvěle vybavené armádě a raději se zamyslet, proč nikdo nechce v tomhle marasmu sloužit.

Jaké jsou podmínky pro vojáky, jakou mají životní perspektivu oni a jejich rodiny doopravdy?

Jak je to u dalších bezpečnostních sborů?

Myslí si snad někdo, že to zalepíme jen penězi?

V armádě to totiž není zdaleka jen o penězích. Lidi prchají hlavně kvůli naprosto strašným podmínkám! Jak je možné, že pořád někdo hází klacky pod nohy těm, kteří se vážně snaží? Co se týče navyšování platů, to by si měl někdo nechat projít hlavou!

Svobodníci, desátníci, četaři a možná i rotmistři by to dostali po zásluze.

Ale co ten zbytek?

Opravdu potřebuje přidat velení, když jde armáda do kytek?

A idea o zvyšování peněz na dojíždění?

Teď nic jiného nezbývá, ale kde jsou byty pro vojáky? Ušetřilo by se tím dojíždění a rodiny by konečně byly spolu, vždyť kde mají otec či matka být, když ne doma u těch, kteří ho potřebují?

A co zvyšování zájmu mladých o základní dovednosti v ovládání zbraní formou již dříve diskutovaných střeleckých kurzů, podpora řidičských kurzů pro nákladní vozidla a jinou techniku.

Nikde nic.

Krátkodobé výcviky bez šikany, pod řádným dohledem, možná by ti mladí kluci a holky začali konečně přemýšlet o své budoucnosti.

Kolik se jich asi pak přihlásí do armády?

A zůstanou tam?

Bez vojáků to fakt nepůjde a předplácení "vzdušných zámků" nás fakt nezachrání!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



