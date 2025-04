Mašek (ANO): Česká pošta se chystá prodat svou jedinou výdělečnou část

Česká pošta se chystá prodat Balíkovnu, svou jedinou výdělečnou část, a je těžké necítit zlost. Rodinné stříbro se rozdává! Ministr vnitra Vít Rakušan kdysi plamenně hovořil o zásadní transformaci státního podniku, ale teď vidíme, že z jeho slibů zbylo jen prázdné gesto.

Pošta se má změnit jen na další úřad, což je jen smutné potvrzení toho, na čem v Česku končí všechny ambice něco skutečně reformovat. Na nedostatku politické odvahy. Pošta bez balíků, to bude jen vykuchaný zbytek, který bude nucen plnit prodělečnou zákonnou listovní službu. Bude fungovat jako tolerovaná přítěž, jako jakási příspěvková organizace ministerstva vnitra, závislá na pravidelných dotacích ze státního rozpočtu.

A to vše jen proto, že stát se vzdává konkurenčního boje na trhu balíků, jako jasný signál vlastní neschopnosti. Rakušan může začít proces hledání poradce, který prodej zabalí do hezkých frází a zapečetí slušně zaplacenými posudky. Nikomu nemůže uniknout skutečnost, že pošta nakonec plánovaně skončí v rukou konkurence a z trhu balíků odejde.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec

Ano, prodáme naši poštu za nějaké peníze, dočasně zalepíme finanční díry a kratičce se budeme tvářit, že vše vypadá ekonomicky v pořádku. Něco prodáme … hlavní pobočku v Jindřišské, ale co dál? Zůstanou nám jen dotované služby. Bez Balíkovny nezůstane ani náznak schopnosti generovat vlastní příjem.

Má spočítáno vnitro, kolik vůbec bude stát roční dotace toho okleštěného zbytku? Budou to dvě nebo tři miliardy, nebo ještě víc? Nikde není ani slovo, což naznačuje jediné, dopady budou tvrdé. Vnitro to zkusí omluvit úsporou nákladů a argumentovat jinými institucemi, jako je úřad práce, a bude hrdě tvrdit, jak ušetří náklady. Ale kdo tomu věří?

Je to jen hra na efektivitu. Přitom jde o definitivní ztrátu státní firmy se slavnou historií díky neschopnosti současné vlády překonat její momentální existenční potíže. Srovnejte, prosím, s bojem o zachování britské královské pošty. Tu sice prodávají soukromému investorovi, ale při podmínkách zachování jasně definovaného a garantovaného rozsahu její činnosti pro občany.

O co víc se obchodní zájemci dříve přetahovali o Zásilkovnu, o to více se nyní ptáme, kdo by měl zájem o státního dinosaurusa jako distributora balíků, která je závislá na pobočkách pošty? Tahle celá operace hrozí další blamáží, která nevyhnutelně spadne na hlavy budoucí vlády.

Ministře Rakušane, opět jste to nezvládl, tak snad to je to vaše poslední věc. Ministerstvo i pošta je v rozkladu.