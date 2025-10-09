Mašek (ANO): Cimrman by to shrnul jednoduše

Výpadek eDokladů během voleb a šok šéfa zodpovědného úřadu, že lidé eDoklady opravdu používají. Ano, přátelé, zjevně nikdo nečekal, že když stát po letech slavnostně spustí elektronickou občanku, tak si ji občané… představte si to… nainstalují.
„My jsme ty eDoklady stavěli hlavně kvůli PR.“
„A já myslel, že kvůli lidem.“
„Ale prosím vás, kdo by to používal!“
Zřejmě se počítalo s tím, že eDoklady budou taková výstavní vitrína digitalizace, ale rozhodně ne něco, co by mělo rušit provoz tím, že se to skutečně používá. A tak přišly volby. Národ po výzvě využit novinku vyrazil k urnám, část voličů tak šla s moderními telefony a aplikací eDoklady v ruce. A systém? Ten se – jak jinak – zhroutil právě ve chvíli, kdy ho lidé potřebovali.
Na scénu vstupuje šéf zodpovědného úřadu, který – a to není vtip – vyjádřil překvapení, že službu někdo opravdu používá. Člověk, jehož úkolem je umožnit lidem digitální doklady, byl upřímně konsternován, že lidé mají doklady. Cimrman by to shrnul jednoduše: „Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi.“
Pusťte nás na ně. Ale teď už doopravdy.
autor: PV