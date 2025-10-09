Mašek (ANO): Cimrman by to shrnul jednoduše

09.10.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výpadku systému eDoklady během parlamentních voleb

Mašek (ANO): Cimrman by to shrnul jednoduše
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Výpadek eDokladů během voleb a šok šéfa zodpovědného úřadu, že lidé eDoklady opravdu používají. Ano, přátelé, zjevně nikdo nečekal, že když stát po letech slavnostně spustí elektronickou občanku, tak si ji občané… představte si to… nainstalují.

„My jsme ty eDoklady stavěli hlavně kvůli PR.“ 
„A já myslel, že kvůli lidem.“
„Ale prosím vás, kdo by to používal!“

Zřejmě se počítalo s tím, že eDoklady budou taková výstavní vitrína digitalizace, ale rozhodně ne něco, co by mělo rušit provoz tím, že se to skutečně používá. A tak přišly volby. Národ po výzvě využit novinku vyrazil k urnám, část voličů tak šla s moderními telefony a aplikací eDoklady v ruce. A systém? Ten se – jak jinak – zhroutil právě ve chvíli, kdy ho lidé potřebovali.

Na scénu vstupuje šéf zodpovědného úřadu, který – a to není vtip – vyjádřil překvapení, že službu někdo opravdu používá. Člověk, jehož úkolem je umožnit lidem digitální doklady, byl upřímně konsternován, že lidé mají doklady. Cimrman by to shrnul jednoduše: „Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi.“

Pusťte nás na ně. Ale teď už doopravdy.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Lidovci s ODS pěkně zatočili
Mašek (ANO): Švejdar chce zpátky do čela policie. Odešel kvůli Rakušanovi
Mašek (ANO): Tohle má být elita naší armády? Opilí jak carští důstojníci?
Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

digitalizace , Mašek , ANO , eDoklady

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Využíváte systém eDoklady?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Sčítání hlasů

Reakce na tuto vaši poznámku: ,,My ve Stačilo! jsme na to připraveni, ať už jde o plánované incidenty proti našim představitelům v posledních dnech, nebo snahu o manipulaci při sčítání hlasů ve volebních místnostech." Jak víte, že někdo a hlavně taky kdo se snaží nebo bude snažit manipulovat se sčí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hlaváček (STAN): Práce na revitalizaci Karlova náměstí začnou ještě letos

20:07 Hlaváček (STAN): Práce na revitalizaci Karlova náměstí začnou ještě letos

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o setkání k revitalizaci Karlova náměstí v Praze