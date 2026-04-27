Mašek (ANO): Exekuce na diváky? Skutečně milá ČT?

Milá veřejnoprávní média. Toto vaše „zaplať, nebo půjdeš do exekuce" si nazývejte, jak chcete, ale rozhodně tomu neříkejte „hezký a přímý vztah mezi ČT/ČRo a diváky.
To je naprostý nesmysl. Jaký přímý vztah? Když mi někdo pod hrozbou násilí, a exekuce je forma donucení násilím, sebere peníze.
Potom to není žádný vyvážený vztah mezi dvěma stranami.
To je vztah mezi tím, kdo bere, a tím, komu se bere.
Jestli chcete mluvit o nějakém „vztahu", tak ten by měl být dobrovolný.
Oboustranně. Bez nátlaku. Bez výhrůžek. Bez toho, že když nezaplatím za něco, co jsem neobjednal, přijde někdo a začne mi sahat na účet nebo majetek.
To potom není služba, to je vynucený poplatek, který se snažíte zabalením do hezkých slov legitimizovat.
A teď fakta, protože na ty se tak rádi odvoláváte: už v roce 2008 sama ČT přiznala, že z důvodu neplacení koncesionářských poplatků podala přes 11 tisíc návrhů na exekuci. Předtím podala skoro 28 500 žalob po celé ČR.
To vám připadá jako „vztah s divákem"?
To je masová právní bitva namířená proti lidem, kteří nechtějí nebo nemohou platit.
Takhle se chová instituce, která má sloužit veřejnosti?
Dovolíte si navíc tvrdit, že to není problém, protože příjmy ČT a ČRo jsou dané ze zákona, o kterém rozhoduje parlament. Jak je to s jinými institucemi? Například soudy nebo policie jsou financované z rozpočtu.
Financování z rozpočtu přitom automaticky neznamená ztrátu nezávislosti, nebo snad ano?
Jinak by podle vaší logiky nebylo nezávislé vůbec nic ve státní sféře.
Je to jen absurdní argument, kterým se snažíte odvést pozornost od podstaty problému. Podstata je jednoduchá: nutíte lidi platit za něco, co nechtějí, pod hrozbou sankcí.
A pak tomu říkáte „vztah".
Ne, to není vztah. To je donucení.
Jestli chceme mluvit o férovosti, musíme začít u dobrovolnosti.
Jinak přiznejte, že jde o systém, který stojí na povinnosti a sankcích, a přestaňte lidem tvrdit, že jde o téměř idylickou spolupráci mezi institucí a občanem.
Tak to fakt není. Také proto je financování veřejnoprávních médií z rozpočtu rozumnou variantou.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku