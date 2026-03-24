Mašek (ANO): Generál a jeho spojka, to tu ještě nebylo

Tohle má být ta proklamovaná nadstranickost? Tohle má být prezident všech? Nejprve demonstrace na Staroměstském náměstí, spojená s hnutím Milion chvilek. A Petr Pavel tam posílá zdravici. Jasný signál: „Stojím na vaší straně.“
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Pak obrat. Najednou to nebyl dobrý nápad. Najednou řeči o tom, že prezident nemá být spojován s aktivismem. Snaha zahladit dojem. Jenže vzápětí přichází Letná. Prezident osobně nikde, ale vzkaz přesto dorazí. Tentokrát přes spojku Evu Pavlovou. Na demonstraci proti vládě, kterou sám jmenoval. Jako by nestačilo jednou vyslat signál, musí přijít znovu, jen oklikou.
Tohle má být nadstranickost? Tohle má být role hlavy státu? Prezident placený z veřejných peněz, s nadstandardním zázemím a výsadami, má být symbolem jednoty. Ne někým, kdo podle situace střídá role – jednou aktivista, podruhé nezúčastněný arbitr.
Nemůže si vybírat, kdy bude „nad věcí“ a kdy „na straně“. A už vůbec nemůže posílat svou manželku jako spojku, aby udělala politické gesto za něj. To není důstojnost úřadu. A jestli tohle má být nový standard prezidentského páru, tak jsme si opravdu nepomohli.
To tady ještě nebylo! U žádného prezidentského páru. Musíme si zvykat. Generál a jeho spojka, to tu ještě nebylo.
