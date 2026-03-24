Mašek (ANO): Generál a jeho spojka, to tu ještě nebylo

25.03.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti Evy Pavlové na demonstraci Milionu chvilek na pražské Letné

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Tohle má být ta proklamovaná nadstranickost? Tohle má být prezident všech? Nejprve demonstrace na Staroměstském náměstí, spojená s hnutím Milion chvilek. A Petr Pavel tam posílá zdravici. Jasný signál: „Stojím na vaší straně.“

Pak obrat. Najednou to nebyl dobrý nápad. Najednou řeči o tom, že prezident nemá být spojován s aktivismem. Snaha zahladit dojem. Jenže vzápětí přichází Letná. Prezident osobně nikde, ale vzkaz přesto dorazí. Tentokrát přes spojku Evu Pavlovou. Na demonstraci proti vládě, kterou sám jmenoval. Jako by nestačilo jednou vyslat signál, musí přijít znovu, jen oklikou.

Tohle má být nadstranickost? Tohle má být role hlavy státu? Prezident placený z veřejných peněz, s nadstandardním zázemím a výsadami, má být symbolem jednoty. Ne někým, kdo podle situace střídá role – jednou aktivista, podruhé nezúčastněný arbitr.

Nemůže si vybírat, kdy bude „nad věcí“ a kdy „na straně“. A už vůbec nemůže posílat svou manželku jako spojku, aby udělala politické gesto za něj. To není důstojnost úřadu. A jestli tohle má být nový standard prezidentského páru, tak jsme si opravdu nepomohli.

To tady ještě nebylo! U žádného prezidentského páru. Musíme si zvykat. Generál a jeho spojka, to tu ještě nebylo.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Mašek (ANO): Letná za 4129 korun? Kdo doplatil zbytek?
Mašek (ANO): Je na čase, aby se lidé přestali tvářit, že je všechno v pořádku
Mašek (ANO): Chvilkaře pohání fanatická, často až chorobná nenávist k Babišovi
Mašek (ANO): Němci jdou prostě ode zdi ke zdi. A Angela?

Další články z rubriky

Munzar (ODS): Zastropování cen vede k nedostatku

9:15 Munzar (ODS): Zastropování cen vede k nedostatku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zastropování cen pohonných hmot