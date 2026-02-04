Mašek (ANO): „Stínový prezident“ Kolář nesleduje program vlády, ale jen své zájmy

Nejde o nic méně než o komunikaci Hradu s vládou. Tedy jde o hodně. Tak se nám vrátil prezident z výletu na motorkách s kamarády. Zpět do republiky, kterou ještě před odjezdem odhozením odjištěného granátu zveřejněných SMS jeho přítele Koláře ještě víc rozdělil.
Mezitím Babiš navrhl schůzku Pavel–Babiš–Macinka, aby se pročistil vzduch.
U Koláře tento formát asi neprošel.
A tak pan Kolář, náš „stínový prezident“, vymyslel, že pozvou jen Babiše.
S ohledem na časovou souslednost je zjevné, že jednání s Babišem, které by se mělo konat na Pražském hradě, nebude příliš dlouhé. Prezident Pavel pozval premiéra na středu na 8:30. Jednání Bezpečnostní rady státu by mělo být zahájeno v 9:00.
Prostě „stínový prezident“ Kolář nesleduje program vlády, ale sleduje jen své zájmy.
Jak je možné, že nemá čas na jednání s premiérem o věci, kterou považuje za tak velmi závažnou?
Anebo už bublina splnila účel a může v klidu splasknout?
Prezident přitom byl na Bezpečnostní radě naposledy letos na začátku ledna. Pavel při své první účasti na Bezpečnostní radě státu po nástupu do funkce uvedl, že nemá v plánu účastnit se všech zasedání.
Od té doby se dostavil například v lednu 2025 při informaci o zásahu při tragické střelbě v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z prosince 2023.
Tak dochází ke změně a evidentně u této vlády bude chodit na každou Bezpečnostní radu státu.
Jasně, je to jeho právo. Nekritizuji, jen konstatuji.
V kampani musí ukázat, že bezpečnost je to, na čem mu přece záleží nejvíc.
Škoda, že tak nečinil za Fialovy vlády.
Prezident Pavel a „stínový prezident“ Kolář mají neskutečný „dar“ svolávat si další důležitá jednání ve chvíli, kdy už mají jiní sjednané jiné schůzky.
Zapomněl snad někdo, že vláda není generální štáb?
Mě zaráží, že ten „granát“, který prezident hodil do placu tím, že dal SMS Macinky policii, bude s premiérem řešit pouze půl hodiny.
Opět pohrdání tím, že premiér chce pomoci s komunikací mezi vládou a „Hradem“.
Je čas v téhle pohnuté době na PR akce prezidenta a jeho „stínového přítele“?
