Rajchl (PRO): Nechceme import levné pracovní síly z východu

12.02.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu nezaměstnanosti

Rajchl (PRO): Nechceme import levné pracovní síly z východu
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Nezaměstnanost v ČR po mnoha letech překročila hranici 5 procent. Přesto neustále slyšíme ze všech stran výkřiky, jak by se bez Ukrajinců naše ekonomika zhroutila. Že bez nich by statisíce pracovních pozic zůstalo neobsazených.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 40123 lidí

Já tvrdím, že není pravdou, že by Češi o místa, jež aktuálně zabírají Ukrajinci, nestáli. Jen prostě nejsou ochotni pracovat za mzdu, kterou běžně akceptují ukrajinští migranti.

Nyní tak máme před sebou dvě možné cesty. Buď půjdeme na ruku korporátům a budeme dovážet do naší země stále více levné pracovní síly z východu, pod jejímž tlakem budou stagnovat či klesat mzdy a nezaměstnanost nadále růst, nebo naopak počet ukrajinských migrantů v naší zemi snížíme, a donutíme tak zejména nadnárodní korporace, aby našim lidem nabídli adekvátní mzdu za jejich práci.

My v PRO jsme zcela jednoznačně pro druhou variantu. Nechceme import levné pracovní síly z východu. Chceme odpovídající mzdové ohodnocení pro naše zaměstnance. Češi tu práci chtějí a zvládnou ji dělat lépe než Ukrajinci. Jen je třeba jim slušně zaplatit.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Prosím vás, nemohl by ho už někdo hodit do Bohnic?
Rajchl (PRO): Když o bezpečnosti naivně vykládá pirátská svazačka
Rajchl (PRO): Pokud si myslíte, že vy lepševici můžete urážet, koho chcete...
Rajchl (PRO): Šebelová fňuká a vzlyká jak zhrzená milenka

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

nezaměstnanost , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Obejde se česká ekonomika bez pracovních sil z Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Dvojí metr

A když Fiala nazýval demonstranty dezoláty, to vám nevadilo? Nebo co nyní poslankyně Decroix, která zas voliče, kteří vás nevolili, označila za svoloč? Nevšimla jsem si, že byste se proti tomu ohradil. A co vypínání webů, to vám nepřijde jako útok na média a svobodu slova? Nemáte dojem, že používáte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?

14:41 Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?

Komentář předsedy Svobodných Libora Vondráčka