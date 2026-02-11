Rajchl (PRO): Nechceme import levné pracovní síly z východu

Nezaměstnanost v ČR po mnoha letech překročila hranici 5 procent. Přesto neustále slyšíme ze všech stran výkřiky, jak by se bez Ukrajinců naše ekonomika zhroutila. Že bez nich by statisíce pracovních pozic zůstalo neobsazených.
Já tvrdím, že není pravdou, že by Češi o místa, jež aktuálně zabírají Ukrajinci, nestáli. Jen prostě nejsou ochotni pracovat za mzdu, kterou běžně akceptují ukrajinští migranti.
Nyní tak máme před sebou dvě možné cesty. Buď půjdeme na ruku korporátům a budeme dovážet do naší země stále více levné pracovní síly z východu, pod jejímž tlakem budou stagnovat či klesat mzdy a nezaměstnanost nadále růst, nebo naopak počet ukrajinských migrantů v naší zemi snížíme, a donutíme tak zejména nadnárodní korporace, aby našim lidem nabídli adekvátní mzdu za jejich práci.
My v PRO jsme zcela jednoznačně pro druhou variantu. Nechceme import levné pracovní síly z východu. Chceme odpovídající mzdové ohodnocení pro naše zaměstnance. Češi tu práci chtějí a zvládnou ji dělat lépe než Ukrajinci. Jen je třeba jim slušně zaplatit.
JUDr. Jindřich Rajchl
