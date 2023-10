Mašek (ANO): Jaký je stav vyjednávání o zajištění lékařských služeb od prosince?

reklama

Vážený pane ministře Válku,

můj dotaz je - jaký je stav vyjednávání o zajištění lékařských služeb od prosince tohoto roku? Rychle se vrátím k problému. Zákoník práce doznal nějakých změn, které změnily využívání DPČ, DPP a upřednostnil hlavní pracovní poměr a dotklo se to delších směn než 12 hodin ve zdravotnictví, ale i v jiných resortech, kde se ukázalo, že nejdelší směna 12 hodin, už nebude možno ji vykazovat řádným způsobem. Což se projevilo tím, že se vzedmuly lékařské odbory, vzedmuli se mladí lékaři a problém se otevřel, byť to bylo zneužíváno řadu let, směny delší než 24 hodin ve zdravotnictví a jejich nezákonná aplikace.

Moje dotazy jsou - hrozí nenastoupení lékařů do služeb od prosince 2023? Jak se tomu dá zabránit? V čem je případně nedohoda s mladými lékaři a s odbory? Jaké jsou mzdové požadavky? Na 24hodinových směnách je souhlas? Pokud ano, tak bych chtěl poděkovat doktoru Brázdilovi, který tady navrhoval v Poslanecké sněmovně 24hodinové směny a tehdy je koalice nechtěla akceptovat, pod vlivem úředníků z MPSV, a já jsem inicioval usnesení zdravotního výboru, které vybídlo oba dotčené ministry, čili Jurečku a Válka, k tomu, aby zahájili jednání v Bruselu, což se následně podařilo. Za to jsem rád.

Máme, pane ministře, celkový odhad mzdových požadavků, pokud bychom chtěli vyhovět lékařům a pokud jsou jejich požadavky známé, jenom připomínám, že na Slovensku od ledna 2024 bude průměrný plat lékaře nastupujícího 72 000 korun a u nás je to 40 000 korun. Kdo to zaplatí? Zařídíte to vy za Ministerstvo zdravotnictví vůči svým organizacím podřízeným? A jak to řešíte eventuálně s hejtmany jako zřizovateli krajských nemocnic?

Děkuji za odpověď.

