Mašek (ANO): Letná za 4129 korun? Kdo doplatil zbytek?

Tak si dále lekci o transparentnosti! To si ze všech dělají srandu, nebo co? Fakt si někdo myslí, že jsme úplní blázni? Demonstrace na Letné za 4129 korun? To jako vážně? To je nějaký kouzelnický trik, nebo co?
Každý, kdo kdy organizoval jakoukoli akci, ví úplně přesně, jak to chodí. Všichni chtějí peníze dopředu. Pronájmy, technika, pódium, zvuk, doprava, tisk, lidi… nic z toho není zadarmo, a už vůbec ne „někdy potom“. Všechno se plánuje, rezervuje, a hlavně platí předem. To je prostě realita.
A teď se podíváme na ten slavný „transparentní účet“ Milionů chvilek. Období 28. 1. 2026 - 21. 3. 2026. Výdaje spojené s demonstrací na Letné? Dva. DVA!
- 1815 Kč za nějaký potisk plakátu
- 2314 Kč za autobus
Celkem 4 129 Kč.
Čtyři tisíce sto dvacet devět korun. To jako vážně?
Takže se ptám naprosto na rovinu: Kdo tu demonstraci zaplatil? Protože tohle rozhodně nebyla akce za pár drobných. Tohle je velká akce se vším všudy, ne školní besídka na dvorku. Neustále posloucháme řeči o transparentnosti, o morálce, o tom, jak mají být neziskovky průhledné jak sklo. A najednou? Ticho po pěšině. U téhle party to najednou neplatí? To jako vážně?
Je hrozně zajímavé, že kdyby tohle udělal kdokoli jiný, už by se řvalo ze všech stran, že to financuje kdoví kdo – ideálně Rusko, že jo. To by byly titulky, hysterie a ukazování prstem. Ale tady? Nic. Klídek. Pohodička.
Takže jak to teda je? Neplatí to Rusko – fajn. Tak kdo to zaplatil? Protože že by to byla akce za čtyři tisíce, tomu může věřit jen někdo, kdo si dobrovolně vypnul mozek. Já bych to teda rád věděl. A myslím, že nejsem sám.
Transparentní účet spolku Milion chvilek najdete ZDE.
