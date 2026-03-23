Mašek (ANO): Letná za 4129 korun? Kdo doplatil zbytek?

23.03.2026 11:17 | Monitoring
autor: .

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k transparentnosti financí spolku Milion chvilek

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Tak si dále lekci o transparentnosti! To si ze všech dělají srandu, nebo co? Fakt si někdo myslí, že jsme úplní blázni? Demonstrace na Letné za 4129 korun? To jako vážně? To je nějaký kouzelnický trik, nebo co?

Každý, kdo kdy organizoval jakoukoli akci, ví úplně přesně, jak to chodí. Všichni chtějí peníze dopředu. Pronájmy, technika, pódium, zvuk, doprava, tisk, lidi… nic z toho není zadarmo, a už vůbec ne „někdy potom“. Všechno se plánuje, rezervuje, a hlavně platí předem. To je prostě realita.

A teď se podíváme na ten slavný „transparentní účet“ Milionů chvilek. Období 28. 1. 2026 - 21. 3. 2026. Výdaje spojené s demonstrací na Letné? Dva. DVA!

  • 1815 za nějaký potisk plakátu
  • 2314 za autobus

Celkem 4 129 Kč.

Čtyři tisíce sto dvacet devět korun. To jako vážně?

Takže se ptám naprosto na rovinu: Kdo tu demonstraci zaplatil? Protože tohle rozhodně nebyla akce za pár drobných. Tohle je velká akce se vším všudy, ne školní besídka na dvorku. Neustále posloucháme řeči o transparentnosti, o morálce, o tom, jak mají být neziskovky průhledné jak sklo. A najednou? Ticho po pěšině. U téhle party to najednou neplatí? To jako vážně?

Je hrozně zajímavé, že kdyby tohle udělal kdokoli jiný, už by se řvalo ze všech stran, že to financuje kdoví kdo – ideálně Rusko, že jo. To by byly titulky, hysterie a ukazování prstem. Ale tady? Nic. Klídek. Pohodička.

Takže jak to teda je? Neplatí to Rusko – fajn. Tak kdo to zaplatil? Protože že by to byla akce za čtyři tisíce, tomu může věřit jen někdo, kdo si dobrovolně vypnul mozek. Já bych to teda rád věděl. A myslím, že nejsem sám.

Transparentní účet spolku Milion chvilek najdete ZDE.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Zdroje:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=20201117&f=23.01.2026&t=23.03.2026&fbclid=IwY2xjawQt9K5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmhFNgOciPRIpfwXlgHPk_iNUzjok3VBdENPPhreLaizZUTCtsFLugNs1NED_aem_eJVR_aFpa62QNaSNaKrRHQ

Mgr. Eliška Olšáková byl položen dotaz

Milion chvilek

Dobrý den, zajímal by mě váš názor na toto sdružení či co to vlastně je. Považujete ho za nezávislé a transparentní? Ví se, z čeho je financováno? Víte co mě přijde divné, že snad nikdy nesvolávalo demonstraci na protest tomu, co udělal třeba někdo z ODS nebo STAN. Asi jste rádi, ale mě to nepřijde ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

