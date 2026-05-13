V nejhorší dobu. Nad Zelenským se stahují korupční mračna

13.05.2026 7:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinou dál otřásá rozsáhlý korupční skandál, v němž hraje hlavní roli Andrij Jermak, jenž býval pravou rukou prezidenta Volodymyra Zelenského. Ústředním bodem kauzy má být nákladný bytový komplex za Kyjevem. Jermak sice tvrdí, že v tomto komplexu nic nevlastní, ale protikorupční složky Ukrajiny říkají něco jiného. Kvůli korupční kauze jsou prý vyšetřováni i výrobci dronů. Zdá se, že korupční skandál přichází v tu nejhorší dobu pro Volodymyra Zelenského.

V nejhorší dobu. Nad Zelenským se stahují korupční mračna
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dolary

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 13870 lidí
Ukrajinské úřady v pondělí označily vlivného bývalého šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andrije Jermaka za podezřelého v rozsáhlém vyšetřování korupční kauzy. To je krok, který pravděpodobně zvýší tlak na prezidenta Zelenského v citlivém okamžiku války s Ruskem.

Ve svém prohlášení ukrajinské protikorupční agentury uvedly, že Jermak je podezřelý z účasti ve zločinecké skupině, která vyprala miliony dolarů prostřednictvím elitního bytového komplexu, který se nachází za Kyjevem. S informací přišla Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO). SAPO tvrdí, že projektem proteklo v průběhu několika let více než 460 milionů hřiven (8,9 milionu dolarů) s využitím sítě fiktivních společností i hotovostních transakcí.

Server Kyiv Independent napsal, že podle policie skupina plánovala postavit čtyři soukromé domy, každý o rozloze zhruba 1 000 metrů čtverečních, spolu se sdíleným wellness komplexem s lázněmi a bazénem. Odhadované náklady na každou rezidenci překročily miliony dolarů.

Sám Jermak v rozhovoru pro Rádio Liberty řekl, že v tomto komplexu nemovitosti nevlastní.

Ve stejném duchu se vyjádřil i pro server Ukrajinská pravda. „Nevlastním žádné domy; mám jen jeden byt a jedno auto, které jste viděli,“ řekl.

Případ je součástí širšího vyšetřování korupce na vysokých pozicích, které bylo poprvé odhaleno loni v listopadu, kdy byl bývalý Zelenského obchodní partner Tymur Mindič obviněn z provozování úplatkářského programu ve výši 100 milionů dolarů ve státní jaderné agentuře Enerhoatom. V případu Enerhoatomu již bylo obviněno devět podezřelých, mezi nimiž jsou Tymur Mindič, blízký Zelenského spolupracovník, bývalý místopředseda vlády Oleksij Černyšov a bývalý ministr energetiky a spravedlnosti Herman Haluščenko.

Podezřelí v případu Enerhoatom údajně Černyšovovi poskytli peníze na výstavbu luxusních domů poblíž Kyjeva, sdělil zdroj z policejních složek listu Kyiv Independent. Jeden z luxusních domů poblíž Kyjeva financovaných prostřednictvím korupčního schématu Enerhoatomu byl určen pro Jermaka, dodal zdroj.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 23119 lidí
Ředitel Národní protikorupční agentury (NABU) Semen Kryvonos novinářům deníku The Financial Times řekl, že vyšetřování se týká energetického a obranného sektoru a že řada ukrajinských výrobců zbraní, včetně společností vyrábějících drony, je vyšetřována kvůli údajné korupci.

Zelenského komunikační poradce Dmytro Litvin novinářům řekl, že je příliš brzy na to, aby se vyjádřil k podezření vůči Jermakovi, protože procedurální úkony stále probíhají.

Bývalý filmový producent a právník v oblasti zábavního průmyslu Jermak se často objevoval po boku prezidenta na veřejných akcích a byl také hlavním vyjednavačem Kyjeva v mírových rozhovorech s Ruskem.

Ukrajinské protikorupční agentury NABU a SAPO sdělily reportérům, že prezident Zelenskyj „se neobjevil a ani se neobjevuje v předběžném vyšetřování“, které se týká jeho nejbližšího okolí, včetně bývalého mocného šéfa štábu Andrije Jermaka.

Server Politico upozornil, že korupční skandál přichází i tak v tu nejnevhodnější dobu pro Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident dává neustále najevo, že by chtěl Ukrajinu co nejrychleji dostat do EU a hlásí do veřejného prostoru, že nestojí o žádné polovičaté členství. Stávající protikorupční skandál však dává politikům EU do ruky argument, proč nelze přijetí Ukrajiny do EU uspěchat.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 19275 lidí
Exprezident Ukrajiny Petro Porošenko bije na poplach.

„Bohužel, korupční skandály tohoto druhu během války vytvářejí pro zemi vážné problémy,“ řekl. „Podkopávají obranné schopnosti, poškozují mezinárodní reputaci a rozhodně nepomáhají evropské integraci.“

Uniklé rozhovory ukazují, jak malá skupina v Kyjevě proměňuje obranu národa v lukrativní byznys, napsala v příspěvku na sociálních sítích Substack Julija Mendelová, bývalá Zelenského poradkyně, která se stala jeho kritičkou. „Národ hrdinně odolávající imperiální agresi by neměl dopustit, aby se jeho vedení z válečného období proměnilo v právě tu postsovětskou kleptokracii, od které údajně uniká,“ doplnila.

V rozhovoru pro Politico Jaroslav Jurchyšyn, zákonodárce opoziční strany Holos, uvedl, že je znepokojivé, že Zelenskyj mlčí o údajném zapojení některých svých nejbližších spolupracovníků do korupčních případů.

„Je pro mě těžké uvěřit, že neměl informace o tom, co dělají jeho blízcí spolupracovníci a co se děje, ale možná kvůli válce tomu nevěnoval dostatečnou pozornost nebo měl pocit, že to musí při vedení války přehlížet,“ řekl Jaroslav Jurchyšyn.

Psali jsme:

Ševčík předvedl v TV věc, po které moderátor oněměl
„Po tomhle rozhovoru se nemohu vrátit na Ukrajinu.“ Zlé věci o Zelenském zevnitř
Macinka v německém tisku: Na muniční iniciativu nemáme peníze. Kvůli Fialově vládě
Jednání s Ruskem: Padlo jméno. Ale Němci jsou proti

Zdroje:

https://iuliiamendel.substack.com/p/zelenskyy-from-churchill-to-an-authoritarian

https://kyivindependent.com/breaking-zelenskys-former-second-in-command-yermak-charged-in-major-corruption-probe/

https://www.ft.com/content/02ac51aa-712b-4142-8ef1-9a0f5ae13cb6

https://www.politico.eu/article/ukriane-corruption-scandal-volodymyr-zelenskyy-andriy-yermak-eu/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , korupce , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Reuters , Politico , drony , Zelenskyj , Jermak , NABU , SAPO , Kyiv Independnt Financial Times , zubraně

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou podle vašeho názoru ukrajinské korupční orgány nezávislé na ukrajinské vládě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Peníze

Milá paní Kateřino, Můžete nám objasnit odkud berou peníze ,,milión chvilek"a kdo platí ten sjezd německých pamětníků??

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Koluje vyjádření Petra Koláře, které bortí vše kolem Pavla

4:40 Koluje vyjádření Petra Koláře, které bortí vše kolem Pavla

Nemáme prezidentský systém, prezident nevybírá ani ministry, ani velvyslance. To řekl prezidentův „p…