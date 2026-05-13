V nejhorší dobu. Nad Zelenským se stahují korupční mračna

Ve svém prohlášení ukrajinské protikorupční agentury uvedly, že Jermak je podezřelý z účasti ve zločinecké skupině, která vyprala miliony dolarů prostřednictvím elitního bytového komplexu, který se nachází za Kyjevem. S informací přišla Specializovaná protikorupční prokuratura (SAPO). SAPO tvrdí, že projektem proteklo v průběhu několika let více než 460 milionů hřiven (8,9 milionu dolarů) s využitím sítě fiktivních společností i hotovostních transakcí.
Server Kyiv Independent napsal, že podle policie skupina plánovala postavit čtyři soukromé domy, každý o rozloze zhruba 1 000 metrů čtverečních, spolu se sdíleným wellness komplexem s lázněmi a bazénem. Odhadované náklady na každou rezidenci překročily miliony dolarů.
Sám Jermak v rozhovoru pro Rádio Liberty řekl, že v tomto komplexu nemovitosti nevlastní.
Ve stejném duchu se vyjádřil i pro server Ukrajinská pravda. „Nevlastním žádné domy; mám jen jeden byt a jedno auto, které jste viděli,“ řekl.
Případ je součástí širšího vyšetřování korupce na vysokých pozicích, které bylo poprvé odhaleno loni v listopadu, kdy byl bývalý Zelenského obchodní partner Tymur Mindič obviněn z provozování úplatkářského programu ve výši 100 milionů dolarů ve státní jaderné agentuře Enerhoatom. V případu Enerhoatomu již bylo obviněno devět podezřelých, mezi nimiž jsou Tymur Mindič, blízký Zelenského spolupracovník, bývalý místopředseda vlády Oleksij Černyšov a bývalý ministr energetiky a spravedlnosti Herman Haluščenko.
Podezřelí v případu Enerhoatom údajně Černyšovovi poskytli peníze na výstavbu luxusních domů poblíž Kyjeva, sdělil zdroj z policejních složek listu Kyiv Independent. Jeden z luxusních domů poblíž Kyjeva financovaných prostřednictvím korupčního schématu Enerhoatomu byl určen pro Jermaka, dodal zdroj.
Zelenského komunikační poradce Dmytro Litvin novinářům řekl, že je příliš brzy na to, aby se vyjádřil k podezření vůči Jermakovi, protože procedurální úkony stále probíhají.
Bývalý filmový producent a právník v oblasti zábavního průmyslu Jermak se často objevoval po boku prezidenta na veřejných akcích a byl také hlavním vyjednavačem Kyjeva v mírových rozhovorech s Ruskem.
Ukrajinské protikorupční agentury NABU a SAPO sdělily reportérům, že prezident Zelenskyj „se neobjevil a ani se neobjevuje v předběžném vyšetřování“, které se týká jeho nejbližšího okolí, včetně bývalého mocného šéfa štábu Andrije Jermaka.
Server Politico upozornil, že korupční skandál přichází i tak v tu nejnevhodnější dobu pro Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident dává neustále najevo, že by chtěl Ukrajinu co nejrychleji dostat do EU a hlásí do veřejného prostoru, že nestojí o žádné polovičaté členství. Stávající protikorupční skandál však dává politikům EU do ruky argument, proč nelze přijetí Ukrajiny do EU uspěchat.
„Bohužel, korupční skandály tohoto druhu během války vytvářejí pro zemi vážné problémy,“ řekl. „Podkopávají obranné schopnosti, poškozují mezinárodní reputaci a rozhodně nepomáhají evropské integraci.“
Uniklé rozhovory ukazují, jak malá skupina v Kyjevě proměňuje obranu národa v lukrativní byznys, napsala v příspěvku na sociálních sítích Substack Julija Mendelová, bývalá Zelenského poradkyně, která se stala jeho kritičkou. „Národ hrdinně odolávající imperiální agresi by neměl dopustit, aby se jeho vedení z válečného období proměnilo v právě tu postsovětskou kleptokracii, od které údajně uniká,“ doplnila.
V rozhovoru pro Politico Jaroslav Jurchyšyn, zákonodárce opoziční strany Holos, uvedl, že je znepokojivé, že Zelenskyj mlčí o údajném zapojení některých svých nejbližších spolupracovníků do korupčních případů.
„Je pro mě těžké uvěřit, že neměl informace o tom, co dělají jeho blízcí spolupracovníci a co se děje, ale možná kvůli válce tomu nevěnoval dostatečnou pozornost nebo měl pocit, že to musí při vedení války přehlížet,“ řekl Jaroslav Jurchyšyn.
