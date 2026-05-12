Rajchl (PRO): Tihle aktivisté neviděli objektivní žurnalistiku ani z rychlíku

Přestože jsem přistihl iDnes při lži o úbytku mých sledujících na Instagramu, tak namísto omluvy přichází další trapná snaha o mou dehonestaci.
Prý čerpám na 4 své asistenty 42.026 Kč.
To je teda skandál!!!
Až na to, že vůbec. Je tomu přesně naopak.
Ty peníze nečerpám já, ale dostávají je přímo oni. V průměru něco málo přes 10.000 na osobu. To je fakt balík, co?
A jen tak mimochodem - drtivá většina poslanců opozice nechává vyplácet svým asistentům maximum možného, tedy 55.500 Kč. Velmi často jedinému člověku ze svého blízkého okolí.
Já nikoliv. V celkových náhradách čerpám možná nejméně peněz ze všech poslanců.
To ale soudruhy z iDnesu nezajímá.
Stejně tak, jako fakt, že vůbec nečerpám náhradu za ubytování (20.500 Kč), ač na ni mám plný nárok, ani náhradu výdajů na dopravu. Prostě proto, že mi to nepřijde vůči daňovým poplatníkům fér.
Naopak rekordmanka Michaela Šebelová čerpá všechno. Ročně to dělá 2,5 milionu Kč.
Ale ta hájí ty správné hodnoty. Takže tu iDnes samozřejmě neřeší.
A pak se někdo diví, že je nazývám žumpou.
Tihle aktivisté totiž neviděli objektivní žurnalistiku ani z rychlíku.
JUDr. Jindřich Rajchl
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku