Volpe (Piráti): Opatření pro zvýšení bezpečnosti na stadionech. Budu se ptát

Sobotní události z pražského derby ukázaly, že bezpečnost na sportovních utkáních stále není dostatečně zajištěna.
Sportovní akce mají být místem emocí, společenského setkávání a pozitivní atmosféry - nikoliv prostředím, kde dochází ke krizovým situacím a jejich řešení přichází až po jejich eskalaci.
Budu se ptát členů vlády, jaká konkrétní a systematická opatření chtějí přijmout pro zvýšení bezpečnosti na stadionech, aby se podobné situace neopakovaly.
