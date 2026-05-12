Bartůšek (Přísaha): Pokud budeme vůči převaděčům slabí, chaos na hranicích nikdy neskončí

13.05.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k opatřením proti nelegální migraci.

Popisek: Nikola Bartůšek

Ten moment, kdy zjistíš, že v Evropském parlamentu jsou pořád lidi, kteří hlasují PROTI tvrdším pravidlům pro převaděče.

Přesně těm tvrdším pravidlům, které jsem já navrhla.

Přitom právě převaděčské gangy vydělávají miliony na nelegální migraci a na slabosti evropských pravidel. Často jsou navíc napojené i na další organizovanou kriminalitu.

Nová pravidla mají konečně zpřísnit postup proti těm, kteří organizují nelegální převozy migrantů přes hranice Evropské unie a dělají z toho výnosný byznys.

Evropa musí ukázat, že ochranu svých hranic myslí vážně.

Potřebujeme jasná pravidla, vyšší tresty a tvrdé postihy pro organizované skupiny, které na nelegální migraci vydělávají.

Pokud budeme vůči převaděčům slabí, chaos na hranicích nikdy neskončí.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • europoslankyně
