Bartůšek (Přísaha): Pokud budeme vůči převaděčům slabí, chaos na hranicích nikdy neskončí

Ten moment, kdy zjistíš, že v Evropském parlamentu jsou pořád lidi, kteří hlasují PROTI tvrdším pravidlům pro převaděče.
Přesně těm tvrdším pravidlům, které jsem já navrhla.
Přitom právě převaděčské gangy vydělávají miliony na nelegální migraci a na slabosti evropských pravidel. Často jsou navíc napojené i na další organizovanou kriminalitu.
Nová pravidla mají konečně zpřísnit postup proti těm, kteří organizují nelegální převozy migrantů přes hranice Evropské unie a dělají z toho výnosný byznys.
Evropa musí ukázat, že ochranu svých hranic myslí vážně.
Potřebujeme jasná pravidla, vyšší tresty a tvrdé postihy pro organizované skupiny, které na nelegální migraci vydělávají.
Pokud budeme vůči převaděčům slabí, chaos na hranicích nikdy neskončí.
