Válek (TOP 09): Všichni chceme pro pacienty tu nejlepší péči

23.02.2026 4:29
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdravotnictví.

Hlavní kritérium, skrze které jsem jako ministr plánoval a posuzoval své kroky, byl přínos pro pacienty.

Moje zkušenost za celých těch více než třicet let, co se pohybuju ve zdravotnictví i za ty čtyři roky ministrování je, že drtivá většina mých kolegů lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků a všech, co ve zdravotnictví pracují, má toto na zřeteli a řídí se tím. Všichni chceme pro pacienty tu nejlepší péči. Nesmíme na to zapomínat při debatě o kompetenčních změnách, které se vedou.

Pacientovi je vlastně jedno, kdo má na sobě “bílý plášť”. Chce pomoct, chce poradit - kvalitně, rychle, odborně a kompetentně. Proto je naprosto klíčová spoluprávce ministra s pacientskými organizacemi. Já jsem za ty čtyři roky po diskuzích se zdravotníky a pacientskými organizacemi řadu změn udělal. A po čase se vždy ukázalo, že to bylo ku prospěchu pacientů, zdravotníků i fungování celého systému.

