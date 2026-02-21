Válek (TOP 09): Všichni chceme pro pacienty tu nejlepší péči

Hlavní kritérium, skrze které jsem jako ministr plánoval a posuzoval své kroky, byl přínos pro pacienty.
Moje zkušenost za celých těch více než třicet let, co se pohybuju ve zdravotnictví i za ty čtyři roky ministrování je, že drtivá většina mých kolegů lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků a všech, co ve zdravotnictví pracují, má toto na zřeteli a řídí se tím. Všichni chceme pro pacienty tu nejlepší péči. Nesmíme na to zapomínat při debatě o kompetenčních změnách, které se vedou.
Pacientovi je vlastně jedno, kdo má na sobě “bílý plášť”. Chce pomoct, chce poradit - kvalitně, rychle, odborně a kompetentně. Proto je naprosto klíčová spoluprávce ministra s pacientskými organizacemi. Já jsem za ty čtyři roky po diskuzích se zdravotníky a pacientskými organizacemi řadu změn udělal. A po čase se vždy ukázalo, že to bylo ku prospěchu pacientů, zdravotníků i fungování celého systému.
