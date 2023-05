Mašek (ANO): Mohli jsme tady mít o pět procent nižší inflaci. Kvůli vám nemáme

reklama

Děkuji za slovo. Já bych nejprve k panu ministru Stanjurovi, vaším prostřednictvím. Pan ministr nás tady nejprve školil k tomu, o čem tady můžeme v těch faktických mluvit, ať se držíme tématu a sám najednou ulítl a označil mého kolegu pana Havlíčka proruským politikem. Tohleto říkáte vy, kteří byste mohli protirusky okamžitě nějakým způsobem fungovat v tom, že byste se třeba zřekli té výjimky na ruský plyn? Vy to neuděláte. V tichosti vám to totiž vyhovuje, protože nám to snižuje tu cenu.

Takže když se to hodí, tak to necháme být, byť to vyjednal někdo jiný. Když se to nehodí, tak to prostě neuděláme a argumentujeme tím, že sem tečou jenom tři procenta ruského plynu. Vy víte dobře, že to není pravda, protože s tím plynem se to překupuje, vozí nám ten ruský plyn oklikou. Ten odebírá Indie, Čína a vy vůbec nevíte o jeho pohybu, konzumujeme ho tady.

Přitom jsme měli štěstí, že byla mírná zima. Naši lidé jsou spořiví, uspořili, uspořily i firmy, chovají se naprosto přirozeně. Jediné, co jsme si zhoršili, je životní prostředí, protože ti nemajetní tady pálili celou zimu, co je napadlo. To jste museli vidět, když jste se svými limuzínami sjeli někde z dálnice. Takže já bych se držel tématu opravdu, toho, co tady padlo.

Další věc, která tady byla. Vy jste se holedbali, že jste ty energie a všechno zvládli. Zvládli jste to svým nicneděláním. Vy jste totiž vůbec nereagovali a ono to potom nějak dopadne. Ale ten výsledek je o tom, že ty energie neřešené vámi, například zastropováním elektrické energie u výrobců... Mohli jsme tady mít po celou dobu o pět procentních bodů nižší inflaci. Ale oni to ti lidé prostě unesou a zaplatí. To je vaše politika.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec

