Mašek (ANO): Pane ministře, otevřeli jste pandořinu skříňku

Vážená paní předsedající, vážený pane senátore, vážení ministři, kolegyně, kolegové. Já bych plynule navázal na kolegu Brázdila. Skutečně tady řadu let existuje stav, a to konkrétně od roku 2000, kdy ze zákona byl konstituován systém integrovaného záchranného... integrovaný záchranný systém. A tam, a to bych opravil pana senátora Nytru, tam patří Policie České republiky, patří tam skutečně hasiči, profesionální hasiči a dobrovolní hasiči, ale nejsou tam vyjmenováni právě podnikoví hasiči, a patří tam Zdravotnická záchranná služba jako třetí složka. Přitom ty první dvě jmenované, Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor, jsou ve služebním poměru, jsou to příslušníci a vztahují se na ně určité benefity, které tady nechci rozvádět. Právě záchranná služba potom je, ale jsou to, jsou to zaměstnanci příspěvkových organizací krajů. A na ně se bohužel ty výsluhy nedají aplikovat.

Proto jsme se celé minulé období tady velmi snažili se svými kolegy, aby se ta situace alespoň trochu narovnala, protože my se setkáváme, a na tom příkopě u autonehody, u požárů a podobně, tam jsme všechny tři složky a všechny tři složky se tam účastní toho zásahu, ale ta jedna byla v tomto duchu toho sociálního zajištění opomíjena celou dobu, takže to byl ten důvod. Tady se odvedlo, a chtěl bych za to kolegům právě v těch podvýborech i ve výboru pro bezpečnost velmi poděkovat, že v tom minulém období se to podařilo prosadit a dotáhli jsme to až sem jako pozměňující návrh. A ten pozměňující návrh k tomu důchodovému zákonu měl totiž větší ambici. Teď už navážu zase na pana senátora Nytru. My jsme to totiž navrhovali pro základní složky IZS podle zákona o IZS, jasně definovanou skupinu, a chtěli jsme teprve ve druhém kroku, což by bylo velmi logické, pokud by se změnil zákon o IZS a mezi základní složky se pak dostali i podnikoví hasiči a třeba do budoucna třeba městská, obecní policie, to by byla otázka vývoje, tak potom by ten benefit mohli mít i oni. Mělo to svou logiku. A dělali jsme to i proto, že u policie i u hasičů i u těchto profesionálů, kteří mají nároky na výsluhy, je určitý počet příslušníků, kterým by se ten odchod do toho předčasného důchodu, v uvozovkách také vyplatil a mohli by ho využít. To jsem s příslušnými pracovníky ministerstev konzultoval.

Takže ten původní návrh z minulého období měl trošku vyšší ambice a zamezil by jedné věci: Tomu, jak pan ministr Jurečka dal trošku na úředníky MPSV, kteří měli dlouhodobě naplánováno, že tady vznikne určitá skupina lidí, kteří pracují za zvlášť obtížných podmínek, řekněme si, jsou to hygienické kategorie tři a čtyři, kteří by měli logicky být do budoucna zvýhodněni, protože při těžké fyzické práci se nelze dočkat důchodového věku, odchodu do důchodu tak, jak je ještě navíc plánován ho posunovat. Takže tam byla teď ministerstvem pro sociální věci vlastně využita tato kategorie a byli tam zařazeni záchranáři, kteří jsou přitom v kategorii dvě. Takže ono to, pane ministře, do budoucna může být problém, protože jste s tím otevřeli pandořinu skříňku a nevyužili jste ten zákon, který jsme schválili v minulém období, který tohle to všechno měl vyřešené. Podepsal ho prezident republiky 30. 8. 2021 a jeho platnost byla, a to je zase na vás, pane senátore, až od 1. ledna 2023, takže argument, že ho zatím nikdo nečerpal, je lichý, protože ho nemohl čerpat, je to až od ledna příštího roku. Takže tu ambici, tento zákon jenom tady opravit, tu jsme nevyužili, přitom jsme to udělat mohli. Bylo by to bývalo to nejjednodušší a garantují vám, že by to bylo i jednodušší z hlediska dalších nároků dalších skupin, které nesplňují kategorie tři a čtyři a v kategorii dvě se o to budou moci hlásit. A nevím, co s tím budeme do budoucna dělat, nebo respektive co vy s tím budete dělat. Přesto jsem rád, že to prošlo.

Má to ještě jeden moment, a ten je taky potřeba tady zmínit. Ten zákon z minulého období, který teda, jak řekl kolega Brázdil, je platný v současnosti, tak ten zákon řešil benefit možnosti odchodu do důchodu po 20 letech práce na plný úvazek s možností jít o 5 let dříve. Ten zákon, který předložil pan ministr Jurečka, sráží tento benefit na polovinu, a zhruba po 20 letech je to o 2,5 roku dříve. A je pravda, že potom počtem dalších směn se může dostat ten záchranář až o 5 let dříve, ale až po 30 odpracovaných letech. Ti záchranáři toto taky vidí a nelíbí se jim to z toho důvodu, že už jsme jim jako Sněmovna tady něco schválili v nějakých parametrech a teď jsme ty parametry srazili na polovinu. Tak to jenom, abychom tady nejásali, že to děláme úplně skvěle.

A ještě bych chtěl připomenout, že v tom minulém období z těch přítomných poslanců pro tento zákon zvedlo 82 % přítomných svou ruku, takže já jsem si trošku představoval, že tady ta politika bude stranou, a když jsme se snažili pozměňujícími návrhy to vrátit do těch původních kolejí, tak jsem věřil, že kolegové tady tu ruku zvednou pro ty zlepšené parametry. A teď jenom k tomu současnému návrhu zákona. Je pravda, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Takže za záchranáře jsem rád, že alespoň k určité nápravě tady dochází. A k otázce těch podnikových hasičů, přestože to je nesystémové, a přitom se to dalo řešit systémově a mohlo to do budoucna postihnout třeba vodní hasiče, mohlo to postihnout jiné složky IZS, kterým se říká ostatní složky, tak tuhletu ambici jsme tady ztratili. Takže já přesto budu hlasovat pro ten senátní návrh, protože to těm podnikům i hasičům, přestože to není úplně systémové, pomůže. Děkuju za pozornost.

