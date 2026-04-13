Mašek (ANO): Péter Magyar je takový „SOFT Orbán“

Takže dle předpokladů. Maďarská opozice TISZA pod vedením Pétera Magyara vyhrála volby, nadstavbou k tomu rovnou s ústavní většinou. Hotovo, vyřízeno, Orbán a jeho vláda končí, děkuje za pozornost a odchází do opozice.
Jasně. Všichni se teď tváří, jako by se z Maďarska přes noc stala úplně jiná země.
Pojďme si ale okomentovat bez naivity: Péter Magyar není žádný zázračný spasitel.
Je to člověk, který byl roky uvnitř systému. Dvacet let se pohyboval okolo Orbána a spolupracoval s ním.
A teď najednou přichází „nová éra“, „nová čistota“, „nový začátek“?
Ano, jasně... spíš to vypadá na přelakovanou verzi téhož politického stroje. On je takový „SOFT Orbán“.
A upřímně – ono to ani není tak překvapivé. Společnost byla po těch aférách, milostech a skandálech už pěkně přehřátá.
Důvěra ve vládu se postupně vytratila, voda v hrnci vřela a Magyar do toho jen naskočil v pravou chvíli.
Žádná magie, žádný zázrak.
Prostě politická fyzika.
Když je systém přehřátý, stačí málo a celé to hrozí výbuchem.
A on to přesně udělal – naskočil na krizi, zesílil ji a využil ji. Nebyl to jen „kritik režimu“, ale člověk zevnitř, který najednou začal mluvit jako ten, kdo všechno ví a všechno viděl. Lidé mu hlasy „hodili“, protože byli unavení a vycítili šanci na změnu.
A teď?
Vítěz voleb vykřikuje, že mají odstoupit klíčoví lidé celého systému – šéfové institucí, žalobci, soudci, dokonce prezident.
Protože má ústavní většinu, tak si to může začít „zařizovat“. No... děj se vůle boží, že?
A zásadní změna kurzu Maďarska? Upřímně, moc tomu nevěřím. Jasně, v Bruselu budou mluvit jinak než Fidesz, budou víc pro EU, budou uhlazenější, víc „mainstream“. Potřebují z EU zadržované miliardy eur, které jim EU nechtěla poslat.
Ale doma?
Tam se hraje jiná hra.
Tam jde o moc, o vliv a o přežití.
Voliči Magyara nejsou žádní andílci z jiné galaxie. Jsou to v podstatě lidé, které už přestal bavit Orbán, ne lidé, kteří chtějí úplně jiný stát.
A budoucnost V4?
Vítěz voleb oznámil zájem o novou spolupráci v regionu, o „nový začátek“. Takže vzhůru na to! Upřímně – Polsko se s Orbánem poslední roky opravdu „moc nemuselo“. Takže teď se to může celé „narovnat“. Restart V4, to je opravdu dobrá zpráva.
A ekonomicky? Žádné drama.
MOL, OTP, Wizz Air – Maďaři tady v Česku mají silné zájmy.
A my v Maďarsku taky nejsme „žádná ořezávátka“. ČEZ, Škoda, Metrostav... velké věci, žádné drobné.
Tohle nejsou emoce, to je byznys.
Takže pokračujeme dál, ať tam sedí Orbán, Magyar nebo klidně někdo třetí. Žádné ochlazení vztahů se nedá očekávat. Naopak – všechno poběží dál, jen s jinými hesly na plakátech.
A zásah do Benešových dekretů?
Upřímně – ukáže se, zda to byla klasická předvolební rétorika v rámci „tvrdého vlastenectví“.
Ale reálně? Nevěřím, že si nová vláda bude komplikovat vztahy v regionu.
Takže shrnutí? Možná méně iluzí o „nové éře“ a víc reality. Moc se přelila, lidé se uklidní, pro Maďarsko nový stimul. Každá nová situace přináší nové příležitosti a my bychom je měli umět ve vztahu k Maďarsku, k V4 i k EU využít i ve svůj prospěch.
