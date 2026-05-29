Králíček (ANO): Česko ve věci protidronové ochrany trestuhodně zaspalo

31.05.2026 16:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému typu války a válečného ohrožení.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Poslanec Robert Králíček (ANO) v podcastu Chuť moci od společnosti Datarun

Rumunské sídliště zasáhl ruský dron. Hrozba bezpilotních prostředků je jednou z nejzávažnějších, kterým čelíme a s jejich technickým vývojem se bude jen zhoršovat. A bohužel je zřejmé, že Česko ve věci protidronové ochrany trestuhodně zaspalo. Proto je třeba, aby naše armáda urychleně získala schopnost sestřelovat nebezpečné drony a zajistila nejen ochranu vojenských objektů, ale také kritické infrastruktury a civilních aglomerací. Je třeba přestat o protidronové obraně jen mluvit, musíme jednat. Proto je nezbytná rychlá změna legislativy, která umožní ochránit nejkritičtější objekty, jako jsou jaderné elektrárny, sklady paliv nebo zásobníky plynu. Jak je možné, že dnes mohou jejich provozovatelé drony pasivně detekovat, ale nemohou proti této hrozbě legálně zasáhnout, ačkoli jsou takové prostředky k dispozici? Nemůžeme už tuto hrozbu ignorovat, proto jsem připraven příslušnou změnu zákona předložit k projednání na výboru pro bezpečnost.

Robert Králíček

  • ANO 2011
  • poslanec
