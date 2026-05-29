Hrnčíř (SPD): Dvorní advokát ODS a kauza bitcoiny

Odsouzený podnikatel Tomáš Jiřikovský stihl „odklonit“ značnou část bitcoinů za zhruba 1,14 miliardy korun na jiné adresy.
Stalo se tak pouhý den před oficiálním otevřením virtuální peněženky a předáním daru za miliardu korun ministerstvu spravedlnosti.
Část z odkloněných bitcoinů v hodnotě několika desítek milionů přitom skončila na adresách ovládaných brněnským advokátem Kárimem Titzem, který Jiřikovského v minulosti zastupoval. Advokát Kárim Titz je považován za dvorního advokáta ODS.
Tolik k té “demokratické” straně.
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
