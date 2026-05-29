Hrnčíř (SPD): Dvorní advokát ODS a kauza bitcoiny

31.05.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze bitcoin.

Hrnčíř (SPD): Dvorní advokát ODS a kauza bitcoiny
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Hrnčíř

Odsouzený podnikatel Tomáš Jiřikovský stihl „odklonit“ značnou část bitcoinů za zhruba 1,14 miliardy korun na jiné adresy.

Stalo se tak pouhý den před oficiálním otevřením virtuální peněženky a předáním daru za miliardu korun ministerstvu spravedlnosti.

Část z odkloněných bitcoinů v hodnotě několika desítek milionů přitom skončila na adresách ovládaných brněnským advokátem Kárimem Titzem, který Jiřikovského v minulosti zastupoval. Advokát Kárim Titz je považován za dvorního advokáta ODS.

Tolik k té “demokratické” straně.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

  • SPD
  • předseda SPD JmK
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jak EU zničila naši půdu. Větrníky jsou jen finále. Vladimíra Mikle už naplno
Svoboda bez obrany není svoboda, poučil Kolář Landovského
Rozhovory PL- Erik Best
Ruský dron v Rumunsku. ČT hned ráno volala Foltýna

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

SPD , Hrnčíř , Jiřikovský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Prorůstá skrze ODS podsvětí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Co se stane s majetkem, který bude pocházet z trestné činnosti, a který zabavíte?

Zaráží mě taky, že uvádíte, že budete moci zabavit majetek, který bude podezřelý. Neměl by být zabaven jen ten, u kterého je jisté, že pochází z trestné činnosti? Proti tomu nic nemám, ale pokud jde jen o podezření, nebude to pak snadno zneužitelné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hrnčíř (SPD): Dvorní advokát ODS a kauza bitcoiny

10:15 Hrnčíř (SPD): Dvorní advokát ODS a kauza bitcoiny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze bitcoin.