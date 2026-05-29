Kálalová (SOCDEM): Jen hlupák si může myslet, že developeři jsou lidumilové

Není čas řešit připomínky občanů, spolků a městských částí. Přesně to si odnáším z dnešního dlouhého projednávání Metropolitního plánu, o kterém se dnes bude hlasovat na pražském zastupitelstvu.
Poslouchat Hlaváčka, Volfa a Nachera je opravdu děs. Pravice si notuje, jak Metropolitní plán konečně udělá z Prahy moderní metropoli s dostupným bydlením. Jenže realita je úplně jiná a magistrát to dobře ví — existují na to i studie.
Jen hlupák si může myslet, že developeři jsou lidumilové a že když jim dovolíme stavět 12–15patrové budovy, byty automaticky zlevní. Ve skutečnosti na každém projektu vydělají další desítky milionů. Byty skoupí investoři, kteří je v lepším případě budou draze pronajímat, zatímco místní infrastruktura bude ještě přetíženější než je dnes.
Bez jasného vymezení, kde budou školy, veřejná vybavenost nebo služby, nevznikne nic z toho, co lidé skutečně potřebují. Pravicoví politici jdou na ruku developerům a kašlou na běžné lidi, kteří v Praze žijí. Přitom každý ví, že regulace území je potřeba — právě ta chrání obyvatele města.
Když necháme developery stavět všude investiční byty, ceny bydlení dál porostou a lidé budou z Prahy odcházet, protože na bydlení ani nájem jednoduše nedosáhnou.
Plán zapomíná na to, co normální člověk ve městě potřebuje: školy, školky, zdravotnická a sociální zařízení, služby, komunitní centra, parky nebo zeleň v ulicích. Přestože je to zoufale potřeba, nepočítá se s tím. Už dnes v Praze chybí školky, základní i střední školy pro desítky tisíc dětí. A to ani nemluvím o sociálních bytech a zdravotnických službách — se stárnutím obyvatel by se mělo myslet i na ně.
Pokud jsme čekali plány na obecní výstavbu nájemních bytů, družstevní vystavbu nebo sociální byty, tak se nedočkáme. A právě to je na tom to nejhorší... Místo dostupného bydlení a veřejných služeb tu budou mít místo jen investiční projekty.
Celý den poslouchám, jak se Metropolitní plán připravoval 13, 14 let a jak pečlivě byl zpracovaný. Jenže veřejný zájem z něj nakonec úplně vypadl. A to je opravdu smutný pohled. Je potřeba ho odložit a přepracovat!
Potřebujeme kvalitní územní plán. Ne plán pro developery. Nechceme vše zastavovat. Nechceme investiční byty! Pokud se to dnes schválí, tak bude nesmírně těžké Metropolitní plán měnit... Už jen kvůli právním aspektům, vlastníkům pozemků a developerům, kterým jde aktuální verze na ruku...
