Skopeček (ODS): Dobré zprávy ze Středočeského kraje

31.05.2026 7:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novinkám z kraje.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr financí za ODS Jan Skopeček

Jaké jsou ty dobré zprávy ze Středočeského kraje?

Kraj získal nový statut a jednací řád Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti. Možná to zní suše, ale kybernetická bezpečnost krajských systémů je věc, která se týká každého. Data nemocnic, škol, sociálních služeb. Dobře, že to má kraj formálně ošetřené.

Nemocnice Benešov dostane peníze na snížení energetické náročnosti. Každá koruna ušetřená na energiích je koruna, která může jít do lepší péče, stravování nebo zázemí.

Schválili jsme dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova na rozvoj obcí do dvou tisíc obyvatel. Malé obce mají jiné možnosti než velká města. Opravit chodník, vybudovat hřiště, dát do pořádku obecní dům. Na to velké dotační programy často nedosáhnou. Tento fond na to ale myslí.

Schválili jsme také příspěvek České cyklistické federaci na Czech Tour 2026. Závod projede Středočeským krajem a takové akce, které přitáhnou turisty, kteří tady utratí peníze, má smysl podpořit.

Bylo to na Rade opět více, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak mi dejte vědět.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

ODS , Skopeček

Vztahy se sousedy

I já si myslím, že máme se sousedy dobré vztahy a říkám si, čím to může být, že to tak je, respektive, že to jinde tak není? A nemyslíte, že jsou posledních letech politiky zbytečně ohrožováni? Třeba předchozí vláda vs Slovensko, teď se zase točilo vše kolem sjezdu Sudeťáků. Nevíte, jak to, že se do...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

