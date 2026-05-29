Skopeček (ODS): Dobré zprávy ze Středočeského kraje

Jaké jsou ty dobré zprávy ze Středočeského kraje?
Kraj získal nový statut a jednací řád Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti. Možná to zní suše, ale kybernetická bezpečnost krajských systémů je věc, která se týká každého. Data nemocnic, škol, sociálních služeb. Dobře, že to má kraj formálně ošetřené.
Nemocnice Benešov dostane peníze na snížení energetické náročnosti. Každá koruna ušetřená na energiích je koruna, která může jít do lepší péče, stravování nebo zázemí.
Schválili jsme dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova na rozvoj obcí do dvou tisíc obyvatel. Malé obce mají jiné možnosti než velká města. Opravit chodník, vybudovat hřiště, dát do pořádku obecní dům. Na to velké dotační programy často nedosáhnou. Tento fond na to ale myslí.
Schválili jsme také příspěvek České cyklistické federaci na Czech Tour 2026. Závod projede Středočeským krajem a takové akce, které přitáhnou turisty, kteří tady utratí peníze, má smysl podpořit.
Bylo to na Rade opět více, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak mi dejte vědět.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
