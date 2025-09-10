Mašek (ANO): Tohle není politika, tohle je špína

Tak se nám to pomalu odkrývá. Podnikatel Michal Redl, obžalovaný v kauze Dozimetr, podle státního zástupce přes kamarády skrytě financoval vládní hnutí STAN. Konkrétně spolu s ním i jeho přítel Pavel Kos. Informace citované v obžalobě přinesly Novinky.
A já říkám – tohle je teprve začátek.
Čeká nás lavina překvapení, která nám všem vyrazí dech.
A teď mi řekněte: proč se vlastně tohle politické monstrum jmenuje „Starostové“? To není žádná parta starostů, co makají pro své obce.
Tohle je banda šíbrů, kteří jen zneužívají hezký název, aby si vytvořili pěkný mediální obrázek a svezli se na důvěře lidí k opravdovým, poctivým starostům. Vrhnou špínu na všechny starosty a tváří se jako čistí andílci. Ve skutečnosti je to špinavý politický podnik.
A jak to tady funguje?
Uděláme STANaře ministrem vnitra, vyhodíme nepohodlného policajta, dosadíme si poslušné lidi a celé to přikryjeme.
Když někdo moc mluví, občas zázrakem vypadne z okna v Dubaji, jiného „náhodou“ sejme auto, dalšímu se najednou zastaví srdce při sportu.
A nakonec se ještě rozdávají šifrované telefony dětem, aby náhodou někdo nezjistil, co se domlouvá.
To není Rusko, to není Uganda, to není Somálsko. To je Česká republika.
Tady a teď.
A mediální obraz? Tenhle gang má pořád tvář usměvavých politiků, co prý přinášejí změnu. To vážně? Čím si zasloužili, že se o nich píše v dobrém? Že jim televize pořád leští boty a dělají z nich „slušné kluky“?
Být tohle za Babiše, tak by milionchvilkaři řvali na náměstích, pískali, cinkali klíči a televize by měla nonstop vysílání o konci demokracie.
Ale protože je to STAN, protože je to Rakušan, tak se hraje ticho po pěšině. Václav Moravec by měl na každý týden připravený další díl seriálu o mafiánském státu.
Ale teď? Nic.
Ticho.
A mezitím se nám pan Rakušan chystá být premiérem. Premiér? Člověk, který stojí na čele hnutí, které prorůstá „mafiánskými“ vazbami?
Tohle není politika, tohle je špína. Není mi z toho volno.
autor: PV