Mašek (ANO): Tohle není politika, tohle je špína

11.09.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze dozimetr.

Mašek (ANO): Tohle není politika, tohle je špína
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Tak se nám to pomalu odkrývá. Podnikatel Michal Redl, obžalovaný v kauze Dozimetr, podle státního zástupce přes kamarády skrytě financoval vládní hnutí STAN. Konkrétně spolu s ním i jeho přítel Pavel Kos. Informace citované v obžalobě přinesly Novinky.

A já říkám – tohle je teprve začátek.

Čeká nás lavina překvapení, která nám všem vyrazí dech.

A teď mi řekněte: proč se vlastně tohle politické monstrum jmenuje „Starostové“? To není žádná parta starostů, co makají pro své obce.

Tohle je banda šíbrů, kteří jen zneužívají hezký název, aby si vytvořili pěkný mediální obrázek a svezli se na důvěře lidí k opravdovým, poctivým starostům. Vrhnou špínu na všechny starosty a tváří se jako čistí andílci. Ve skutečnosti je to špinavý politický podnik.

A jak to tady funguje?

Uděláme STANaře ministrem vnitra, vyhodíme nepohodlného policajta, dosadíme si poslušné lidi a celé to přikryjeme.

Když někdo moc mluví, občas zázrakem vypadne z okna v Dubaji, jiného „náhodou“ sejme auto, dalšímu se najednou zastaví srdce při sportu.

A nakonec se ještě rozdávají šifrované telefony dětem, aby náhodou někdo nezjistil, co se domlouvá.

To není Rusko, to není Uganda, to není Somálsko. To je Česká republika.

Tady a teď.

A mediální obraz? Tenhle gang má pořád tvář usměvavých politiků, co prý přinášejí změnu. To vážně? Čím si zasloužili, že se o nich píše v dobrém? Že jim televize pořád leští boty a dělají z nich „slušné kluky“?

Být tohle za Babiše, tak by milionchvilkaři řvali na náměstích, pískali, cinkali klíči a televize by měla nonstop vysílání o konci demokracie.

Ale protože je to STAN, protože je to Rakušan, tak se hraje ticho po pěšině. Václav Moravec by měl na každý týden připravený další díl seriálu o mafiánském státu.

Ale teď? Nic.

Ticho.

A mezitím se nám pan Rakušan chystá být premiérem.  Premiér? Člověk, který stojí na čele hnutí, které prorůstá „mafiánskými“ vazbami?

Tohle není politika, tohle je špína. Není mi z toho volno.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Nervozita stoupá, GIBS už je na značkách
Mašek (ANO): Neoprávněné sledování opozice, novinářů i občanů armádou
Mašek (ANO): Vzal kámen a rozflákal mi přední sklo. Na akci o bezpečnosti
„A není to jinak?“ Rakušan čeká „kompro“. Jeho verze napadena

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je hnutí STAN prorostlé mafiánskými strukturami?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Nálepkování názorových odpůrců

I mě to věčné nálepkování štve, ale co si budeme nelhávat, dělali to už komunisté a dokonce za názory i popravovali. Paradoxně mi ale v poslední době přijde, že ti, co hovoří o cenzuře, jsou právě zástupci komunistů. A můj dotaz. Kdybyste byli u vlády, tak co byste v oblasti svobody slova a názoru k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor Přílišné sdílení intimity je nevhodnéPřílišné sdílení intimity je nevhodné

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin

8:02 Ministr Kulhánek: Opozice záměrně promrhala ve Sněmovně celkem 605 hodin

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci opozice v Poslanecké sněmovně.