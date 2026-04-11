Mašek (ANO): Tohle není státnické jednání

Jestli někomu nevadí, že prezident republiky během pár desítek hodin popře vlastní slova, ať nad tím mávne rukou. Mně to ale normální nepřijde. Vadí mi taková nekonzistence, zvlášť u nejvyššího ústavního činitele. Pokud prezident není schopen držet základní linii ani v krátkém čase, jak mu pak věřit v zásadních otázkách?
Nejde o přeřeknutí, ale o popření vlastních výroků v řádu dní. A to je problém. Stejně znepokojivá je snaha za každou cenu jet na summit, spíš to působí jako osobní PR, než jako promyšlený krok v zájmu země.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
- Na mezinárodních fórech nejde jen o to být vidět, ale jak člověk vystupuje.
- Kritizovat vlastní vládu před zahraničním publikem nepoškozuje jen kabinet, ale reputaci celé země.
- V zahraničí má prezident reprezentovat stát, ne řešit domácí spory.
Nežijeme v totalitě, máme demokratický systém a prostor pro politickou soutěž. Právě proto existuje hranice mezi domácí debatou a poškozováním vlastní země navenek. Tu ale někteří vědomě překračují.
- Odvolávání se na Ústavu v takové situaci působí cynicky.
- Ústava není nástroj, který si lze přizpůsobit podle potřeby.
- A nejhorší je pocit, že za tím není vyšší princip, ale spíš osobní ambice.
Tohle není státnické jednání. Je to krátkozraké a vytváří to nebezpečný precedent. Pokud si na to zvykneme, přestane být otázkou jestli, ale kdy se to stane znovu – a s jakými důsledky!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku