Mašek (ANO): Tohle není státnické jednání

12.04.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze prezidenta Pavla jet na summit NATO za každou cenu

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Jestli někomu nevadí, že prezident republiky během pár desítek hodin popře vlastní slova, ať nad tím mávne rukou. Mně to ale normální nepřijde. Vadí mi taková nekonzistence, zvlášť u nejvyššího ústavního činitele. Pokud prezident není schopen držet základní linii ani v krátkém čase, jak mu pak věřit v zásadních otázkách?

Nejde o přeřeknutí, ale o popření vlastních výroků v řádu dní. A to je problém. Stejně znepokojivá je snaha za každou cenu jet na summit, spíš to působí jako osobní PR, než jako promyšlený krok v zájmu země.

  • Na mezinárodních fórech nejde jen o to být vidět, ale jak člověk vystupuje.
  • Kritizovat vlastní vládu před zahraničním publikem nepoškozuje jen kabinet, ale reputaci celé země.
  • V zahraničí má prezident reprezentovat stát, ne řešit domácí spory.

Nežijeme v totalitě, máme demokratický systém a prostor pro politickou soutěž. Právě proto existuje hranice mezi domácí debatou a poškozováním vlastní země navenek. Tu ale někteří vědomě překračují. 

  • Odvolávání se na Ústavu v takové situaci působí cynicky.
  • Ústava není nástroj, který si lze přizpůsobit podle potřeby.
  • A nejhorší je pocit, že za tím není vyšší princip, ale spíš osobní ambice.

Tohle není státnické jednání. Je to krátkozraké a vytváří to nebezpečný precedent. Pokud si na to zvykneme, přestane být otázkou jestli, ale kdy se to stane znovu – a s jakými důsledky!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Mašek , NATO , Pavel , summit , ANO

