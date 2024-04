Mašek (ANO): U nás granáty pro Ukrajinu nakupují překupníci

reklama

Zdravím všechny,

silný text státního rozhlasu. Ano pomáhat je přirozené. Ovšem i tak je přirozené si pohlídat kam a za co peníze šly. …

Nebo nešly.

Západní politikové to samozřejmě ví. Ale perou tam peníze daňových poplatníků, a to vždy méně bolí, než kdyby to šlo z jejich vlastní peněženky. Vždy nějaké to procento najde cestu do jejich kapsy … nebo ty zmizelé peníze z „Fialovy“ kampeličky spojené s Ukrajinou šli na dobročinné účely? Ne nešli.

Když už nebylo z čeho brát, u nás ani z rozpočtu, … přišli chlapci a děvčata z vlády na to, že zkasírují EVROPU. Všechny státy k nám posílají peníze na dělostřelecké granáty. Miliardy.

Proč je nekoupí Ukrajině samy.

Zamyslete se nad tím.

U nás je nakupují překupníci. Je to pár firem. Kolik si nechávají na provizích atd … nikdo neví. Zajímá to třeba BIS nebo policii? Ptá se někdo?

O kolik víc bude mít ČR dalších miliardářů po skončení konfliktu na Ukrajině.

Fakt to zainteresované EVROPSKÉ země nezajímá a pouze si odškrtnou kolonku pomoc Ukrajině provedena? Splněno, jedeme dál.

Pro překupníky jde o byznys století, a i v tomto případě by měla fungovat kontrola.

Opravdu?

Kontrola je nulová.

Kdy budou interpelace abychom se mohli ptát?

Zase za čtvrt roku?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



