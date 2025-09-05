Mašek (ANO): Vzal kámen a rozflákal mi přední sklo. Na akci o bezpečnosti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k další agresi vůči hnutí ANO.

Mašek (ANO): Vzal kámen a rozflákal mi přední sklo. Na akci o bezpečnosti
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Dnes v Hradci Králové probíhá skvělá akce Bezpečné nábřeží. Stovky návštěvníků, všude dobrá nálada, radost, energie. Ale se našel se i „hrdina“, který si akci pojal po svém.

Zatímco ostatní si užívali programu, někdo na městském parkovišti čekal, až na chvíli odejdu od auta a pak vzal kámen a rozflákal mi přední sklo.

Na akci o bezpečnosti, někdo trefil kamenem moje auto.

Můžu být vlastně rád, že si nevybral mou hlavu.

Násilí do politiky nepatří. To opakuju pořád. Ale očividně je nutné dodat i to, že ani primitivní vandalismus nemá v civilizované společnosti co dělat.

Rozbíjet cizí auto jen proto, že se vám nelíbí, kdo v něm sedí, je ubohost nejvyššího kalibru.

Slabost, zbabělost a frustrace v jednom.

Takže vzkaz pro tebe, výtržníku: nejsi žádný rebel, nejsi žádný bojovník za „pravdu a lásku“. Jsi jenom ubohej srab, co se schovává, bere do ruky šutr a hraje si na hrdinu. To zvládne každej primitiv. Kdybys měl aspoň odvahu a přišel říct, co máš na srdci. Ale tobě stačí ničit cizí věci a doufat, že si toho nikdo nevšimne.

Jenže ouha, parkoviště má kamery a celá věc je už předaná policii.

Takže si připrav hodně blbý výmluvy, protože ti tvoje „hrdinství“ brzy může spočítat někdo jiný než já.

A pro ostatní: díky všem, kteří se nenechají zastrašit. Já taky ne.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
