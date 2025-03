Mašek (ANO): Zbrojíme, ale na dluh! Kdo to zaplatí? No přece my všichni

Zbrojíme, ale na dluh! Kdo to zaplatí? No přece my všichni.

Je to k zbláznění! Mimo jiné budoucím řezání do penzí? Dlouho nám lhali o tom, že se dají ušetřit obrovské sumy z nějakých mýtických úspor.

Ne nedají!

Konečně se jim to prodírání mlžení jak to řešit začíná zajídat, a ukazují, co je skutečně v plánu. Jenže pořád to bude málo.

Na co sáhnou pak?

Začnou osekávat zdravotnictví, jako by už teď nebylo pod dostatečným tlakem?

V plánu je opět placení nadstandardů.

Nebo se pustí do školství, které je klíčem k budoucnosti naší země, ale které se díky neustálým škrtům už teď sotva drží nad vodou?

Co bude dál!

Kolik se dnes cpe do armády, a jak efektivně to vlastně využíváme? Neměl by před tím, než začnou někomu něco brát přijít kompletní audit a zhodnocení? Skutečně, je toto naší největší prioritou, zatímco důchodci se budou muset uskrovňovat ještě víc?

Proč se opět trefují do nejzranitelnější skupiny obyvatel?

A premiér Fiala, ten by měl říct lidem pravdu.

Kde hodlá vzít prostředky na to, co plánují provést?

Lidé mají právo vědět, jak se jejich peníze plánují utratit. Bylo by fér, kdyby jasně a bez obalu vysvětlil, jak se hodlá finančně vypořádat se všemi těmi novými návrhy. Už si vše sám schválil, tak čekám že na stůl teda vyloží ty peníze na ty zbraně!

Tak si během mimořádné schůze sněmovny nalijeme kalíšek pravdy.

Nebo opět NE?

Situace začíná být neudržitelná a máme jich plné zuby jejich neschopnosti a neustálého obelhávání národa.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



