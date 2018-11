Maxová (ANO): Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že vidím velké množství přihlášených 21, takovéto množství nebývá obvyklé, tak si troufám říci, že je to téma, které zajímá poměrně hodně kolegů a kolegyň, a že debata bude květnatá, zajímavá.

Některé projevy jsou avizovány i na tři čtvrtě hodiny. Myslím si, že na některé se dostane dnes, na některé bohužel ne a že budeme pokračovat v tomto bodě v co nejbližším možném termínu na další schůzi. (Velký hluk v levé části sálu.)

I když většina z vás ví samozřejmě, o čem je novela občanského zákoníku, troufám si zde říci základní fakta.

Navržená úprava nevytváří žádný speciální režim pro gaye a lesby, pouze stávající a fungující systém rozšiřuje i na ně. Vyřeší se tím tři druhy základních problémů. Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny vztahy budou mít zákonem uznanou stejnou důstojnost. Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě. A jsou to i věci praktické, jako je společné jmění, nárok na jisté sociální dávky, výživné, dědění atd.

Hlavními body změny občanského zákoníku je změna § 655, kde slova "manželství je trvalý svazek muže a ženy" se mění na "manželství je trvalý svazek dvou lidí". Nezasahujeme do domněnek, to znamená, že ty se uplatní nadále úplně stejně jako dnes, což jsou § 778 a § 3020. Tedy pokud například žena, která bude vdaná za jinou ženu, počne dítě asistovanou reprodukcí, nebude její manželka automaticky považována za druhou matku dítěte, jako je tomu například v Belgii. Tou se stane až pomocí při osvojení.

Dále se novela občanského zákoníku promítne do úpravy při osvojení a společného osvojení, které je přístupné jen manželům, což jsou § 800 a § 832.

Dále tato novela zasahuje do zákonů o důchodovém pojištění, evidenci obyvatel, rodných čísel, o matrikách a o specifických zdravotních službách.

Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době? Již uzavřená registrovaná partnerství zůstanou v platnosti. Do budoucna už ale nebude možnost uzavírat nová. Ta již uzavřená bude možné změnit na manželství uzavřením manželství. Toto je cesta, kterou šly všechny státy, které byly ve stejné situaci jako my, tedy mají manželství jen pro heterosexuální páry a registrované partnerství jen pro homosexuální páry. Nyní vás seznámím s hlavními vybranými rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Proč chceme narovnat práva pro stejnopohlavní páry a heterosexuální:

Manželé. Manželství je základním kamenem rodinného práva. Registrovaní partneři. Registrované partnerství je administrativním úkonem. Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoli matrice. Registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech. Manželé nebou snoubenci mají dva svědky. Registrovaní partneři beze svědků, v zákoně není upraveno. Prohlášení snoubenci činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva. Je to tedy jakýsi slavnostní akt, kdežto registrovaní partneři pouze před matrikářem či matrikářkou. Manželstvím získávají manželé příbuzné, např. švagry, švagrové. Jejich vztah zákon uznává. Kdežto u registrovaných partnerů zákon tyto vztahy neuznává.

Což jsou v podstatě dá se říci symbolické rozdíly. Nyní pár těch praktických.

Snoubenci mají nárok na dva dny volna na svatbu, registrovaní partneři ne. Snoubenci získávají automaticky společné jmění manželů. U registrovaného partnerství nevzniká automaticky. Jsou to pouze podíloví spoluvlastníci. Snoubenci si mohou určit, že budou používat stejné příjmení, společné příjmení. Kdežto u registrovaných partnerů tomu tak nelze, lze dodatečně požádat. Manželé mají nárok na vdovský a vdovecký důchod. Registrovaní partneři nikoli. A po úmrtí manžela či manželky přechází nárok na různé dávky. Důchod, nemocenské, atd., kdežto u registrovaných partnerů nikoli.

Základní věcí této novely je i ve vztahu k dětem. Opět narovnáváme práva pro děti ve stejnopohlavních a heterosexuálních párech. Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela, v registrovaném partnerství nikoli. Manželé mohou osvojit dítě z ústavu, registrovaní partneři nikoli. Manželé mohou být společnými pěstouny, registrovaní partneři nikoli. Důležité: Podmínkou rozvodu je úprava vztahu k dítěti. U registrovaného partnerství není upravené, čímž zásadně ohrožujeme životní úroveň dětí.

Zůstavitelovy děti jsou jeho zákonnými dědici a zároveň nepominutelnými dědici. To se týká manželství. U registrovaných partnerů a dětí žijících ve stejnopohlavních párech děti nemají ze zákona možnost dědit po tom z partnerů, který zemře. A i když je vychovává, není jejich biologickým zákonným rodičem. A v neposlední řadě vztah k dětem - děti v manželských párech mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči. Děti ve stejnopohlavních párech tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který není jejich zákonným rodičem.

Rada Evropy nedoporučuje přijímat zákaz manželství v ústavách členských států a naopak doporučuje umožnit přiosvojení a společné osvojení. Dne 10. října 2018 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy rezoluci poměrem 60 hlasů pro, 14 proti a pět se zdrželo, který vyzývá členské státy, aby nepřijímaly takové změny Ústavy a právních předpisů, které by zabránily uznání stejnopohlavního manželství nebo jiných forem duhových rodin, a namísto toho ponechaly tato rozhodnutí na zákonodárcích nebo Nejvyšším soudu.

Dámy a pánové, myslím si, že tato novela Občanského zákoníku je poměrně zásadní pro stejnopohlavní páry. Pro jejich děti. Věřím tomu, že se zde dozvíme spoustu argumentů pro, spoustu argumentů proti. Nicméně si myslím, že je to lidskoprávní otázka, kterou je potřeba prodiskutovat na platformách jednotlivých výborů. Ať už je to garanční výbor sociální, nebo dále určený organizačním výborem ústavněprávní.

Jsem velmi ráda, i když z časového hlediska nerada, že diskuse bude velká. Ale možná bude velká i proto, že teď požádám o sloučení rozpravy k bodům 50 a 52, to znamená Občanského zákoníku a Listiny základních práv, abychom v podstatě, i když o dvou protichůdných návrzích, ale dá se říci o stejné problematice, diskutovali vlastně v jednom časovém rozmezí. Takže bych poprosila potom hlasovat o sloučení rozpravy.

Já vám zatím děkuji. Věřím tomu, že nejsem u pultu naposledy.

Ing. Radka Maxová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Robert Troška: Trojosa pokrokářského zla Ombudsman Křeček: Ženy a muži jsou jiní. Homosexuální páry a manželství? Mažeme evropské tradice. A děti v těchto párech... Veřejný ochránce práv: Marná naděje na osvojení dítěte Rudolf Mládek: Klukovi se líbí kluk (dívce dívka)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV