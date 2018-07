Michálek (Piráti): Na boji proti korupci Babiš pouze parazituje

Po neúspěšném ovládnutí Ministerstva spravedlnosti ČR se v úterý pokusí premiér Andrej Babiš stát předsedou Rady vlády pro boj proti korupci. Radu tak má vést trestně stíhaná osoba ve Sněmovně trvale blokující přijetí důležitých protikorupčních návrhů. Piráti proto vyzývají členy této Rady, aby hlasovali proti Babišově dosazení do čela tohoto protikorupčního institutu. Pokud Radu povede trestně stíhaná osoba, reálně hrozí kompletní ztráta důvěry veřejnosti k Radě, ale i k dalším státní institucím.

V pondělí 9. července byl předložen návrh, aby se Andrej Babiš stal předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Tento orgán je dnes teoreticky nejvyšším poradním orgánem vlády v oblasti boje proti rozkrádání veřejných rozpočtů. Ve skutečnosti ovšem jeho stanoviska často nejsou brány příliš vážně. Ukázkou práce této Rady bylo její usnesení doporučující, aby byl rejstřík vlastníků veřejný. Tehdejší Ministerstvo financí ČR pod vedením Andreje Babiše však reálně rejstřík navrhlo tak, aby byl neveřejný. Piráti proto adresovali vedoucímu vládního Oddělení boje s korupcí dopis, ve kterém shrnují své výtky a žádají o jmenování takové osoby do čela Rady, která není trestně stíhaná. „Během posledních měsíců Andrej Babiš zamezil přijetí účinných protikorupčních opatření a jeho současná snaha o vedení Rady je tak evidentně motivovaná snahou vypadat jako protikorupční bojovník, i když ve skutečnosti Babiš na tomto tématu pouze parazituje. Koneckonců i v samotném programovém prohlášení vlády zcela chybí uvedení důležitých protikorupčních priorit, které účinně omezí klientelismus, tunelování veřejných peněz a vysávání státního rozpočtu Agrofertem,” komentuje současnou situaci předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dle Michálka je nepřípustné, aby politik kumuloval platy z různých funkcí, které by měly být vykonávané na plný úvazek. Reálně se však pravidelně stává, že například poslanec je zároveň hejtmanem, členem dozorčích rad a dalších placených funkcí. Reálně však díky souběhu těchto funkcí není možné všechny tyto funkce vykonávat plnohodnotně. Pirátský protikorupční návrh omezující kumulaci platů a odměn na počátku podpořili někteří poslanci hnutí ANO, jak ale nastalo hlasování, otočili. Tento návrh zablokovali. Podobný scénář doprovází i pirátský nominační zákon. V minulosti poslanci hnutí ANO slíbili zamezit politickým trafikám, během minulého volebního období však nominační zákon neprosadili, ačkoliv se k tomu dokonce zavázali v prohlášení Rekonstrukce státu. S řešením a kvalitním návrhem přišli proto Piráti. V kontrolních orgánech státních podniků hospodařících s obrovským majetkem musí zasedat zkušené, odpovědné a prověřené osobnosti. Tento návrh však poslanci hnutí ANO odmítli. Pro Piráty je zkrátka prioritou, aby státní podniky či společnosti s majetkovou účastí státu hospodařily průhledně a odpovědně. Proto také Piráti prosazují důslednou veřejnou kontrolu hospodaření ČEZu a dalších obdobných společností a navrhují zrušení nesmyslných výjimek ze zveřejňování v registru smluv. Opět nepřekvapivě hnutí ANO vedené Andreje Babišem drží ochrannou ruku nad netransparentním hospodařením ČEZu a zrušení výjimek nepodporuje.

Premiér Andrej Babiš je v současné době trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo. Znamená to, že odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Koneckonců společnost Imoba z koncernu Agrofert nedávno vrátila 50 milionů za dotaci v této kauze. „Respektuji presumpci neviny, nicméně Andrej Babiš by se měl nejdříve vypořádat s tímto případem a do té doby by neměl snižovat pověst Rady či dalších institucí,” uzavírá protikorupční analytik Pirátu Janusz Konieczny.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Vláda by především měla přejít od slov k činům Michálek (Piráti): Domnívám se, že jmenování paní Malé není myšleno vážně Michálek (Piráti): Proč blokujete protikorupční zákony? Michálek (Piráti): Ani na jednu z otázek pan premiér neodpověděl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV