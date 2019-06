Michálek (Piráti): Návrh Benešové ke státním zástupcům potvrzuje obavy o nezávislost justice

Problematická je i skutečnost, že novela umožní ministrovi spravedlnosti do 3 let od účinnosti zákona obsadit nejdůležitější posty šéfů státních zastupitelství. Piráti, ODS a KDU-ČSL ve středu 19. června přitom představili konsensuální návrh novely, který má podporu i mezi odbornou veřejností a mohl by vstoupit v platnost již letos v září, a tedy řešit obavy z politického tlaku na justici.

„Paní ministryně nedodržela svůj slib, že návrh půjde na vládu v červnu, momentálně je nejbližší reálný termín srpen, takže ve sněmovně ho neuvidíme před prázdninami, ale až po nich. Co je ale mnohem závažnější, je skutečnost, že účinnosti má návrh nabýt až v roce 2022. To znamená, že současnou vládu Andreje Babiše vázat nebude, bude jím vázána až příští vláda po volbách. Návrh se tak prakticky vysmívá občanům v ulicích,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek a dodal: „S Piráty jsme v květnu k zárukám nezávislosti státních zástupců uspořádali kulatý stůl, kde byli zástupci napříč spektrem. Shodli jsme se i s ministryní Benešovou na tom, že by vláda neměla mít možnost z politických důvodů odvolat nejvyššího státního zástupce a že by měla být zavedena funkční období státních zástupců. Oproti vládnímu návrhu náš zákon může být účinný už v září tohoto roku a není třeba čekat do roku 2022 a také neumožňuje politikům obsadit justici.“

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za problematickou Michálek označil rovněž skutečnost, že ministryně Benešová změnila původní návrh bývalého ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a nastavila systém takovým způsobem, že ministr spravedlnosti bude moci rozhodovat o tom, kdo budou vedoucí státní zástupci.

„Podle návrhu Benešové bude 3 z 5 členů výběrové komise jmenovat ministr spravedlnosti, takže bude mít ministr v komisi většinu svých lidí. V Kněžínkově návrhu měl ministr menšinu a zbytek byly odborníci nominovaní nadřízenými státními zástupci. Fakticky tak jeden člověk, ministr spravedlnosti, bude moci dosazovat šéfy státních zastupitelství. Šokoval nás návrh, že nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi má skončit mandát za 2 roky od účinnosti zákona, vrchním státním zástupcům Lence Bradáčové a Ivo Ištvanovi rok poté, vždy bez možnosti opakování. Maximálně by se mohli Bradáčová s Ištvanem vyměnit. To by znamenalo, že příští vláda prakticky obsadí klíčové posty státních zástupců. Bohužel se tak nyní potvrzují obavy občanů, které jsou spojeny se jmenováním ministryně Benešové a nezávislostí justice ČR. Budeme usilovat o to, aby byl návrh Benešové významně revidován,“ konstatoval Michálek.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Co je na financování iniciativy Milion chvilek zajímavého? Michálek (Piráti): Sněmovna musí konečně vyřešit finanční regulaci Airbnb Michálek (Piráti): Končí Palermo. Klíčová novela ruší výjimky z registru smluv Michálek (Piráti): Nejvyšší státní zástupce by měl být odvolán pouze cestou kárného řízení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV