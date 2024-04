Michálek (Piráti): Návrh zaměstnaneckých akcií pomůže formám získat talenty

reklama

Návrh počítá s vytvořením jasného právního rámce, který dá firmám srozumitelnou cestu, jak provozovat opční programy pro zaměstnance. Zároveň ctí i jeden z hlavních požadavků startupů “no tax before cash”, tedy aby ke zdanění došlo až po prodeji slíbeného podílu a realizaci hotovostního příjmu ze strany zaměstnance. Návrh také pracuje s tím, že na zaměstnance v opčním programu se bude nahlížet jako na investora a jeho příjem plynoucí ze zhodnocení jeho podílu nebude brán jako příjem ze závislé činnosti.

„Česko potřebuje inovace a startupy jsou motorem inovací. Jako Piráti chceme zlepšit prostředí pro startupy a celý ekosystém kolem nich, aby nám malé garážové firmy vyrostly v české jednorožce. Každá česká úspěšná firma začínala v malém, jako je vyhledávač letenek Kiwi, antivirus Avast nebo online supermarket Rohlík. Češi mají za sebou spoustu vynálezů jako kontaktní čočky, silonky, Baťův model podnikání, stolní hry známé v zahraničí. Česká softwarová firma třeba dělala aplikaci pro ISIC kartu po celém světě. Chceme podpořit inovace a růst firem a náš návrh zaměstnaneckých akcií jim pomůže získat talenty. Jsme připraveni návrh upravit a dotáhnout s koaličními partnery,” zdůrazňuje Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

„Mladé inovativní firmy včetně technologických startupů a výzkumných spinoffů jsou podstatným hybatelem směrem k ekonomice poháněné výzkumem a inovacemi. Usilujeme o lepší podmínky pro inovativní startupy a dobře nastavené zaměstnanecké akcie mezi ně patří. Jde i o jedno z opatření probíhající reformy transferu znalostí z výzkumu do praxe. Tento návrh jde správným směrem, diskutovali jsme jej důkladně se všemi zainteresovanými stranami a jsme připraveni ho podpořit v koaličních jednáních, která nás teď čekají," doplňuje ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

„V rámci návrhu chceme řešit konkrétní životní situaci startupů, která patří opravdu mezi ty základní a nejčastěji používané a která doplní současnou právní úpravu. Jedná se o situaci, kdy je domluvena kupní cena na základě ocenění startupu při vstupu do programu – tedy kupní cena domluvená při vstupu do programu se použije i v budoucnosti, kdy je cena akcií vyšší. Na zaměstnance účastnící se zaměstnaneckých opčních programů chceme do budoucna dívat skutečně jako na investory, kteří koupili za levno, a zdanit je až při prodeji akcií, nikoliv někdy uprostřed,” přibližuje základní parametr nové úpravy Jiří Valenta, vedoucí pirátského resortního týmu finance.

„Jedním z hlavních cílů návrhu je pro zaměstnanecké akciové programy definovat právní rámec tzv. “safe harbour”. Tedy aby společnosti, které budou chtít programy zavádět, a jejich zaměstnanci měli jistotu, že tento postup je pro ně právně i daňově bezpečný. Zásadní pro přípravu kvalitního návrhu byla spolupráce. Návrh jsme připravovali se zástupci startupového sektoru a Svazem průmyslu a dopravy. Diskuze probíhaly i s Ministerstvem financí a ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Klíčové detaily směrem k návrhu paragrafového znění jsme průběžně ladili s právníky z advokátní kanceláře PRK Partners a experty z Komory daňových poradců,” vysvětluje Martin Jiránek, pirátský expert na startupy.

„Vhodnou úpravu nastavení zaměstnaneckých akcií hledáme již poměrně dlouho. Oproti našemu návrhu, který jsme vkládali do meziresortního připomínkového řízení na podzim, i úpravě, která na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu vešla v platnost začátkem tohoto roku, se v tomto případě jedná o kompromisní variantu, která naplňuje potřeby malých i velkých firem a zároveň nezpůsobí snížení daňových příjmů státního rozpočtu,” popisuje Aleš Bělohradský, vedoucí poradců ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

„Nejen startupy volají po jednoznačném a smysluplném ukotvení zaměstnaneckých akciových programů již dlouhou dobu, a nyní se díky zapojení různých stakeholderů podařilo připravit návrh, který plní potřeby firem, jejich zakladatelů a zaměstnanců, ale i státu. Jde do určité míry o kompromis, ale i tak má potenciál přinést zásadní změnu – podle diskuzí se zástupci celoevropské iniciativy NotOptional.eu by tato úprava posunula Česko mezi top 10 zemí v Evropě, pokud jde o vstřícnost právního a daňového rámce vůči ESOP schématům,” komentuje za startupový sektor Lukáš Konečný, Junior Partner Y Soft Ventures.

„Konečně máme na stole návrh, za který se může postavit celá startupová scéna. Reaguje na největší výzvy z minulé úpravy, drží se klíčového principu "no tax before cash" a přináší právní rámec, na kterém lze dále stavět. Je to první krok správným směrem na cestě ke konkurenceschopnosti ČR v globálním startupovém ekosystému,” říká Vojta Roček, Partner ve společnosti Presto Ventures.

„Bez jasných pravidel pro zaměstnanecké akcie (ESOP) by Česká republika mohla výrazně ztratit svou konkurenceschopnost na nezadržitelně se propojujících mezinárodních pracovních trzích. A s tím, jak na tomto řešení pracují i okolní státy, tak je potřeba opravdu ještě intenzivnější. Pokud tedy dopustíme to, že se ocitneme v situaci, kdy okolní státy stanoví pro ESOP jasná a možná i výhodnější pravidla, tak hrozí reálně nejen odliv talentů, ale i odliv celých společností. Ačkoli je návrh kompromisní, může přesto znamenat posun, který by celému našemu startupovém ekosystému umožnil jeho akceleraci,” dodává Markéta Pařízek, HR business partner v Mitonu.

„Po řadě zkušeností s modely akciových programů jsme došli k závěru, že české civilní právo je dostatečně flexibilní a nabízí potřebná řešení, problém však byl a zůstává v daňové zátěži. Společně se zástupci startupů jsme proto hledali řešení, které možné ESOP modely podpoří a nabídnou jejich rozvoj, aniž by se současně příliš zasahovalo do očekávatelných příjmů státního rozpočtu. Cílem naší práce byla vyvážená regulace, která posune naše podnikatelské prostředí k vyšší flexibilitě,“ uzavírá Václav Bílý, managing partner advokátní kanceláře PRK Partners.

