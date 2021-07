Michálek (Piráti): Selhání v době pandemie není důsledek trestné činnosti

reklama

Děkuji za slovo. A děkuji kolegům za vystoupení. Já samozřejmě naprosto chápu kolegy z komunistické strany, že nechtějí, aby zasahovala vyšetřovací komise do běžících vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. A nic takového ani v návrhu není stejně jako u předchozích vyšetřovacích komisí.

Je potřeba říct, že selhání v době pandemie není důsledek pachatelů trestné činnosti. To není tak, že by se nějací zločinci spikli a my jsme to tady museli vyšetřovat. Ne. To je systémové selhání. Nejde to řešit prací policie. My chceme řešit takové věci, jako že jestli konečně došlo k nápravě v tom, že pokud přijde další vlna, anebo nějaký jiný podobný problém, tak jestli budou existovat dva týmy, které budou nakupovat zdravotní pomůcky, a každý bude mít jinou strategii a nebudou se koordinovat, jestli se bude opakovat to, že se budou nakupovat velmi..., že se nevyužijí české výrobky, ale bude se nakupovat ze zahraničí, všechno z Číny a podobně, jestli dojde k aktualizaci pandemického plánu, jak na to upozornil Nejvyšší kontrolní úřad.

Všechno to jsou věci ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže to jsou věci, které je potřeba provést na úrovni celého systému zvládání podobného typu krizí, zamyslet se nad tím, podívat se na to, jestli vláda posunula tyto záležitosti, případně formulovat doporučení k tomu, aby se to napravilo, nikoli k tomu, aby se suplovalo konkrétní vyšetřování policie v kauze nějakých zločinců, což je relativně řekl bych velmi, velmi malý podíl na pandemii v České republice.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Je třeba přijmout opatření, abychom neopakovali některé chyby Michálek (Piráti): Seděli ve všech funkcích, měli polovinu ve vládě. Všude byli komunisté Michálek (Piráti): Pro lepší ochranu oběti sexuálního násilí je většina stran ve Sněmovně Michálek (Piráti): Prchal bere od ANO 60 500,-. Má ještě nějaké příjmy?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.