Michálek (Piráti): Vyhledávací činnost Vojenské policie není dostatečná

Děkuju za slovo, paní předsedkyně.

Tak já jsem pochopil, že dneska už v podstatě nic neuděláme, takže vzhledem k tomu, že zítra, teda, že včera nebyly interpelace, které tedy vláda zrušila a že už tady tři hodiny se diskutuje program toho, co dneska budeme dělat, i když víme, že dneska už parlament nic neudělá, protože ty dvě hlavní strany, ty dva hlavní bloky zjevně mají zájem na tom, aby parlament fungoval takovým způsobem, jako funguje, čili v podstatě totálně neefektivně, neřešil žádnou předvídatelnou agendu. A abychom odkládali zákony, které jsme dneska měli řešit. Měli jsme řešit dneska volební kampaně politických stran a měli jsme řešit lobbování, třetí čtení. Takže to jsou ty zákony, který spadávají, to jenom abychom si připomněli, které můžou spadnout pod stůl kvůli tomu, že tady probíhají tyhlety neorganizovaný diskuze.

No a samozřejmě, mimochodem, na to lobbování je vázaná poměrně mastná pokuta od Evropské unie, z Národního plánu obnovy, pokud to nebudeme mít schválené.

Já bych asi začal diskusí, já bych asi začal ten svůj příspěvek, navážu na diskuzi k obraně, která tady zazněla. Já si myslím, že spíš než to přetahování bychom se měli soustředit na věci, na kterých jsme schopni se dohodnout. Včera bylo jednání, kde ti, kteří se dohodnout chtěli, tak dorazili. A vzniklo z toho memorandum, které dává jasné závazky toho, co by se v následujících měsících a letech mělo dít.

Takže já bych chtěl poprosit jenom paní ministryni, která ještě tady je přítomna, jestli by výhledově třeba během týdne nebo 14 dnů nás mohla tady v Poslanecké sněmovně informovat o tom, jakým způsobem bude vláda přistupovat k naplňování těch závazků, které jsou obsaženy v tom memorandu, to znamená, abychom dostali konkrétní informace, jak je to z hlediska plánu dosažení těch tří procent, kdy a jak se to bude realizovat i v tomto funkčním období. Abychom dostali informace o tom, jak pokračuje prohlubování evropské obranné spolupráce, což považuju za zásadní, abychom skutečně postavili vlastní evropský pilíř v rámci NATO států, které jsou ochotny spolupracovat v obraně, které jsou ochotny se společně bránit a společně budovat obranný průmysl, který zajistí akceschopnost a obranyschopnost našich armád.

A za třetí, abychom dostali informaci o tom, jakým způsobem funguje řekněme, zpřísněný dohled nad hospodařením a nad zakázkami v tomto rezortu. Já nechci nikoho obviňovat, ale asi každému je zřejmé, že pokud navyšujeme takovýmto významným způsobem o desítky miliard korun financování naší obrany, tak je potřeba se podívat i na to, jakým způsobem kontrolujeme nakládání s těmito penězi.

Já jsem si vyžádal výroční zprávu Vojenské policie, která má v gesci dohled nad financemi v této oblasti. A musím říct, ta aktivita ve vyhledávací činnosti Vojenské policie není dostatečná, protože Vojenská policie skutečně řeší v oblasti manipulací veřejných zakázek, pletich, korupčního jednání a tak dále pouze jednotky případů ročně a neodpovídá to tomu rozsahu, který by odpovídal činnosti orgánů činných v trestních řízení v takovýchto korupčních záležitostech.

Takže tolik k obraně. Budu rád, když si vláda připraví informaci o tom, abychom my jako poslankyně, poslanci a občané dostali informaci o tom, že to nejsou pouze prázdná slova, ale že se to propíše do konkrétních kroků, do konkrétního plánu, na který je Ministerstvo obrany připraveno.

A teď přejdu k druhému bodu, kterému víte, že se věnuji už nějaký čas, a to je, to je kauza zdravotnictví, protože jeden z mých předřečníků, bývalý premiér pan Babiš tady vystupoval velmi vehementně ke kauze pana Ludvíka a myslím si, že by bylo žádoucí, abychom zase my jako poslanci tady dostali informace, které vyjasní, jaká byla ta povaha vazeb mezi bývalým panem premiérem a těmi obviněnými v té kauze. To znamená panem Ludvíkem a panem Janstou. Protože pan Ludvík kandidoval za hnutí ANO do Senátu a za ČSSD, vy jste ho prostřednictvím paní předsedající podpořili, byl to váš kandidát. Najednou od něj dáváte ruce pryč. A teď si čteme ve zpravodajství, že pořád probíhala nějaká jednání, na základě kterých vy byste prostřednictvím paní předsedající měl vytvořit Ministerstvo sportu a dát 15 miliard panu Janstovi na financování sportu.

No a samozřejmě, když se podíváme do té historie, tak zase jsou dohledatelné informace, že vy jste měl historicky obchodní vztahy s panem Janstou, že vám dopomohl s panem Švarcem k podniku, který se jmenuje Lovochemie.

A stejně tak vyšly články manažerů z holdingu Hartenberg, které popisují, jakým způsobem odcházeli lékaři z Motola do holdingu Hartenberg. A myslím si, že by bylo seriózní, aby Poslanecká sněmovna dostala informace o tom, jaké tam byly dealy takhle v tom zdravotnictví. A určitě není pravda, že za vašeho vládnutí prostřednictvím paní předsedající se báli tito korupčníci, protože policie, a ostatně to píše i vámi, jak bych to řekl, pokoutně ovládaný server iDNES, tak píše, že 25 let se uplácelo v Motole. To znamená i za vaší vlády. Takže tam se vás asi nikdo zas tolik nebál.

Jak pokoutně se ptáte? No, pokoutně na to, že to jsou dosazení úplně ti samí lidi, ti samí lidi, kteří produkovali ty politický reportáže na objednávku, tak ti tam dodneška pracují. No, a píše se v médiích, že je skrytá dohoda, že až do voleb tam budou dál fungovat a dělat zpravodajství, které je prostě ohnuté vaším směrem. Tak takovýmhle způsobem.

No a teď k těm prověrkám. Zaznělo tady, že jste zavedli prověrky. Tak jak je možné, že jste zavedli prověrky a nesedí jim tam nemovitosti za desítky milionů korun, které ti lidé třeba neměli vůbec v majetkových přiznáních, tak ten institut buď musel být provedený úplně špatně, nebo ho museli dělat úplně nekompetentní lidi, tak jestli to tady prezentujete jako svůj úspěch, když všichni víme, že ty korupčníci potom mávali těmi vašimi prověrkami a říkali, my jsme čistí, my jsme čistí, my máme prověrku, no tak to je fakt úplně, úplně nedostatečný. My se musíme dostat do situace, kdy uděláme reálné změny s tou korupcí ve zdravotnictví, a to je ten důvod, proč já jsem tady vystupoval, a apeloval jsem na pana ministra Válka, aby skutečně rozhýbal ty změny, které můžou zmenšit to korupční prostředí. Oni to určitě, oni to celé určitě nevyloučí do budoucnosti, aby se opakovaly takovéto případy, ale určitě se dá snížit ten prostor a ta kauza Motol jednoznačně ukazuje, že protikorupční opatření, které se zavedly, jako je registr smluv, jako je povinný zveřejňování účetních závěrek, takže snižují prostor pro korupci a fungujou.

Dokonce pan Ludvík se tam nechal slyšet, že se bojí toho, že na něj podá někdo žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se zjistilo, proč pere prádlo třikrát dráž než v ostatních nemocnicích. Takže to je věc, které bychom se určitě měli věnovat, a já navrhuju zařazení bodu Objasnění vztahu bývalého premiéra Andreje Babiše k obviněným v kauze Motol z korupce a z legalizace praní špinavých peněz kandidátovi ANO do Senátu, panu Ludvíkovi a spřátelenému právníku Miroslavu Janstovi. A současně si myslím, že bychom měli probrat ta konkrétní opatření, to znamená, aby se zadal hloubkový audit státních nemocnic, aby se identifikovalo to, kde jsou tam ta největší rizika, tam se šlo do hloubky.

A měl by to dostat člověk, který má prokazatelné výsledky z rozkrývání podvodu či úplatku. To může být klidně člověk mimo Českou republiku, který nemá tady žádné vazby, aby se jasně ukázalo, co a proč je předražený. Vy jste ostatně zavedli tuhletu sektorovou analýzu, udělali jste sektorovou analýzu korupce ve zdravotnictví, kde jste navrhli několik opatření, ale z nich se realizovalo pouze málo, co by mělo vliv na tento případ, takže tam sice jsou nějaké sliby, tam jsou nějaké sliby ohledně výběrových řízení a těhletěch záležitostí.

A zakotvení závazného procesu výběru osob do řídících pozic státních nemocnic, jehož součástí bude transparentní posouzení kandidátů nezávislou komisí. No, a to se možná udělalo něco málo na exekutivní úrovni a tady píšete, že se to mělo udělat stejně jako v nominačním zákoně, kde to máme v zákoně.

A zavedlo se tam nějaké vyhodnocování auditu nebo kontroly, které by bylo předtím, než se jmenuje nový ředitel nemocnice. No, to se tam bohužel nezavedlo, to znamená, zavedla se tam obrovská komise, nevím, deseti, patnácti lidí, kde jsou zastoupeni úplně jakoby všichni, včetně lidí, kteří si myslím, že úplně nejsou kvalifikovaný, aby posuzovali kompetenci řídit nemocnici nebo důvěryhodnost schopnosti té osoby, která se tam uchází o to místo, a není tam ten audit, který by vyhodnotil, co tam ten ředitel předchozích pět let dělal. Takže ten postup samozřejmě je zcela nedostatečný, ale není to věc, která by byla problém jenom pana Válka, je to věc, která tady trvá spoustu a spoustu let, včetně doby, kdy jste vládli na zdravotnictví vy.

Pak samozřejmě jsou možnosti, jak můžeme komplikovat tuto trestnou činnost tím, že se spustí rozklikávací rozpočty státních nemocnic, čili bude jasné, kdo jaké faktury zaplatil, nebo se ty faktury začnou dávat do registru smluv, aby nad tím byla mnohem lepší kontrola, a samozřejmě je potřeba posílit kontrolní oddělení tak, aby mělo dostatečné kapacity, dostatečné kapacity kontrolovat státní nemocnice v nějakých rozumných intervalech, aby mohly jít do hloubky. A měly na to dostatečné kapacity a nestávaly se věci, jako že si nechají nakoukat, že tam byla fasáda a že ta fasáda byla srovnaná a že ty audity a kontroly by se dělaly jenom formálně a na papíře, protože to je samozřejmě k ničemu.

No a poslední věc, kterou si musíme dát jako domácí úkol, je zvýšit tresty za to rozkrádání, protože dneska může být takový mafián propuštěn už po šesti letech, po šesti letech se dostane na svobodu. Ten majetek si nechá přepsat na jiné osoby a zůstane s nakradeným majetkem a stát se nedomůže prakticky ničeho. Takže tady bychom skutečně měli zajistit, že se do toho majetku pojmou i všechny ty věci, které přepsal na jiné osoby nějaký čas předtím, než ho chytili. A znemožnit propouštění prostě v případě těch korupčních činů předčasně, tak, aby ty tresty skutečně byly odrazující. Takže to si myslím, že bychom měli probrat.

No a poslední věc, kterou jsem tady chtěl zmínit, a to je další bod. Záměr plošného sledování webových stránek, které občané navštěvují. Myslím si, že to je prostě asi další absurdní šmírovací novela, která ničemu nepomůže, akorát prostě je to plošný zásah do soukromí normálních lidí, ke kterým budou mít přístup, najednou se tady vytvoří prostě kasta osob, které budou mít v uvozovkách kompromitující informace na všechny občany v tomto státě, tak to je zcela nepřijatelné a domnívám se, že Poslanecká sněmovna by měla vyslovit svůj nesouhlas se záměrem plošného sledování toho, jaké webové stránky navštěvují občané České republiky. Ostatně bylo k tomu už několik anket mezi lidmi a ten názor lidí je zcela jednoznačný, že takovéhle nové šmírovací opatření nikdo nechce. Jestli chcete zlepšovat činnost policie, což já bych podepsal všemi deseti, tak se starejme o to, aby policie měla kapacity, aby měla dobré platové podmínky, zejména u těch policistů, kteří vyšetřují třeba, kde jsou ty největší rizika, u vyšetřovatelů závažné trestné činnosti, tam na to se zaměřujme, zaměřujme se, aby měli nástroje v trestním řádu, aby se trestní řízení nevlekly, aby bylo možné dělat efektivně domovní prohlídky u organizovaných zločineckých skupin nebo u těch, kteří zneužívají advokátní kanceláře.

Ostatně i tady v tomto případě to vypadá, že k té trestné činnosti docházelo právě i v prostorách advokátní kanceláře, kde pan Jansta byl ve speciální místnosti, která měla opatření proti tomu, aby byly ztíženy odposlechy nebo policejní sledování, takže to jsou věci, kde pokud chce vláda dělat užitečnou činnost a pomoci policii, tak může být aktivní, ale ne k tomu, aby rozšířila plošné šmírování našich občanů. Takže dovolil bych si vás požádat o podporu těchto dvou bodů na dnešní program jednání tak, aby byly zařazeny jako první bod na začátek. To znamená, nejprve to objasnění vztahu a tak dále a potom nesouhlas Poslanecké sněmovny se záměrem plošného sledování.

Děkuji.