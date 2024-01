Michálek (Piráti): Žádné narušení rovnosti tam není

reklama

Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo. Ona ta debata tady se vede trošku ve stylu: už bylo řečeno vše, ale ještě to neřekli všichni. (Pobavení.) Takže odpovím na argumenty, které jsou vznášeny opakovaně znovu a znovu, a je potřeba jednou za čas na ně opět reagovat, abychom si náhodou nemysleli, že jsou pravdivé.

Pokud jde o zpochybnění rovnosti hlasování ve volbách s ohledem na to, že se umožňuje specifický přístup určité skupině, tak je to věc, kterou přece máme úplně standardně v dnešních zákonech, a žádné narušení rovnosti tam není. Když máme babičku v nemocnici, tak hlasuje do přenosné urny, když máme lidi s omezením pohybu, tak také je tam specifický přístup, když máme lidi v karanténě, tak jsme měli drive-iny, máme lidi s voličskými průkazy, kde to také funguje trochu jinak. Ta rovnost je důležitá, aby byly stejné způsoby pro osobu, která splňuje stejné podmínky, nebyla tam nedůvodná diskriminace, a aby každý ten hlas měl stejnou váhu, a to je naplněno.

Za druhé, poprosím, neopakujme tady tu velkou lež o podvodech v amerických volbách. Neříkejme tady, že Američané nemají svobodné volby. Oni mají soudy, ty to přezkoumávaly a skutečně to, jakým způsobem jeden neúspěšný zhrzený kandidát zdůvodňoval svůj neúspěch a házel to - vymyslel si úplné báchorky k tomu, to není věc, kterou bychom měli opakovat na půdě Poslanecké sněmovny. Pokud dochází k nějakým podvodům, ať už v té či oné podobě, tak jsou to izolované případy, které jsou odchyceny a jsou maximálně v rozsahu desítek hlasů, které nemají vliv na volební výsledek.

