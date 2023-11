Ministr Bartoš: Blížíme se aktuálně nejlepšímu výsledku z celé Evropský unie

reklama

Já bych chtěl zareagovat asi na - začínám jenom na jedné minutě, to je jenom jedna minuta? (Předsedající: Už vám počítám.) Dobře, já bych chtěl zareagovat jenom na jednu věc. Paní Dostálová, prostřednictvím pana předsedajícího, už vyprávěla, že Česko přijde o desítky miliard peněz fondů za končící programové období, ale není to pravda. My se blížíme aktuálně nejlepšímu výsledku z celé Evropský unie. Zástupkyně Evropské komise v minulém týdnu řekla, že Česká republika je vzorem pro ostatní země. My jsme asi na čtvrtém místě a já, když se podívám tady na ten graf, jak v roce 2015 vypadalo, to Ministerstvo pro místní rozvoj mělo ANO, tak ty peníze, které v říjnu zbývaly, bylo 175 miliard v říjnu 2015 z celkové částky 502 miliard, které se řešily. (Ukazuje na grafu.) Tady jsme my na Ministerstvo pro místní rozvoj dnes, z 602 miliard zbývá 51. My se blížíme ke stoprocentnímu vyčerpání evropských dotací. Ti žadatelé musí mít všechno pod smlouvami do konce tohoto roku a následně bude docházet k proplácení, na což je ještě čas celý další rok.

Takže není pravda, že by se čerpalo pomalu, že by evropské peníze byly v ohrožení. Ještě jednou ukážu to porovnání. Tady ANO 2011, 175 miliard zbývalo k vyčerpání v období předcházejícím, v programovém období, které končí v roce 2020, zbývá 51 miliard a blížíme se stoprocentnímu vyčerpání, takže není pravda, že bychom přišli o nějaké peníze.

A já bych se ještě, nebudu to tady teď rozehrávat, mám na to 30 vteřin, když se podíváte na návrhy rozpočtu tak, jak byly, a teď se budu bavit pouze o Ministerstvu pro místní rozvoj i za Kláry Dostálové v předchozím volebním období, tak ty starty té regionálky byly téměř vždycky nulové v tom návrhu toho rozpočtu. A to ze dvou důvodů. V průběhu roku se tam občas poslaly nějaké peníze a byly tam nespotřebované výdaje a i v průběhu následujícího roku dochází k doplňování těch jednotlivých programů tak, jak je bilance rozpočtu z předchozího roku.

