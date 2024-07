Po evropských volbách čelíme mnoha výzvám. Politika je o úspěších, ale je i o neúspěších. Piráti nemají v DNA, že by se vzdávali. Kdo není schopný unést i moment neúspěchu, do politiky by neměl chodit. Je třeba dál pracovat a přetavit to ve výsledek ve volbách.

Jsme liberální strana pracující s fakty, nikoliv ideologií. A máme řadu úspěchů, na které můžeme být hrdí. Více v rozhovoru ZDE.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

