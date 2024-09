Ministr Baxa: 100 let odborné knihovny zaměřené na slavistiku

Pražská Slovanská knihovna - NK ČR slaví letos výjimečné výročí – 100 let od založení. Tato odborná knihovna zaměřená na slavistiku je od roku 1958 součástí Národní knihovna ČR, která toto skutečně významné výročí připomíná v průběhu celého roku mnoha aktivitami, přednáškami, výstavami i slavnostním koncertem či mezinárodním sympoziem. Za 100 let své existence se Slovanská knihovna stala mezinárodně respektovaným odborným slavistickým pracovištěm s vysoce ceněným fondem, který v současné době čítá takřka 900 000 jednotek. A i když je už staletou dámou, rozhodně se nebojí současných trendů – má vlastní elektronický katalog, podílí se na několika digitalizačních projektech a je zapojena do mezinárodních výzkumných programů ve svém oboru. A za to patří všem, kteří o knihovnu a její fond pečovali a pečují, velký dík!

Velmi rád jsem proto přijal pozvání generálního ředitele Národní knihovny Tomáše Foltýna a ředitele Slovanské knihovny Lukáš Babka na společenský večer u příležitosti výročí založení knihovny. Jeho součástí bylo také předání Ceny Rudolfa Medka pro rok 2024. Bylo mi ctí ji osobně předat historiku profesorovi Vratislavu Doubkovi za dlouhodobý výzkum a interpretaci česko-ruských vztahů, zejména pak českého pohledu na ruskou realitu, a za popularizaci témat spojených s českou státností a vznikem samostatného československého státu. Blahopřeji, pane profesore!

Mgr. Martin Baxa ODS



