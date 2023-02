Ministr Baxa: Co máte na mysli tím vlivem na volbu generálního ředitele?

reklama

Dámy a pánové,

jenom abych avizoval své vystoupení, já jsem samozřejmě připraven a budu reagovat opakovaně na všechny připomínky, které tady zazněly. Svoje vystoupení si ponechám po vystoupení paní stínové ministryně pro kulturu na toto téma.

Chci jenom dvě faktické věci, na které byl tady doraz. Paní kolegyně Berenika Peštová se ptala na připomínkové řízení v průběhu přípravy tohoto návrhu. Věc se má tak, že proběhlo řádné připomínkové řízení k té verzi, která byla předložena v lednu. Vzhledem k tomu, že jsme se dostali do názorového nesouladu s Legislativní radou vlády, tak my jsme provedli úpravu toho návrhu podle připomínek LRV a logicky tento návrh už potom znovu do připomínkového řízení vlády nešel, protože jsme přistoupili k těm úpravám v rámci toho, jak nám bylo doporučeno.

A ta základní věc, která se týká času, já budu potom samozřejmě reagovat na tu klíčovou připomínku, která se týká volby generálního ředitele, vlastně prosbou na vás, kolegyně a kolegové z hnutí ANO, abyste objasnili nejenom poslankyním a poslancům, ale i všem, co to sledují, co máte na mysli tím ovlivněním generálního ředitele, jak ve vašem světě co znamená to ovlivnění volby generálního ředitele, co tedy se má dít ve vašem světě vlivu na veřejnoprávní média, tak chci říct jenom to, že to načasování je prostě v kontextu způsobu, kterým já pracuji, který je možná o dost svižnější než bylo v minulých letech na Ministerstvu kultury zvykem, máme v tuto chvíli připravenou celou řadu novel zákonů, které se dlouhou dobu neprojednávaly a mimochodem právě tato novela zákona o České televizi a Českém rozhlase byla připravena pár týdnů po mém nástupu do funkce v lednu a já prostě chci, aby byla v souladu s programovým prohlášením vlády otevřena. Ale pak, až si vyslechnu, co vy máte na mysli tím vlivem na volbu generálního ředitele, tak budu reagovat na tyto připomínky.

Mgr. Martin Baxa ODS



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Baxa: Návrh zákona posiluje nezávislost a stabilitu médií veřejné služby Ministr Baxa: Nedokážeme jako jednotlivci změnit velké dějiny. Dokážeme měnit mapy nenávisti Ministr Baxa: Koncesionářský poplatek se nikdy nebude platit na osobu Ministr Baxa: Děkovačku za tento kus, doufám, Babišovi vystaví příští víkend občané naší země

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama